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03 Ocak 2018 Çarşamba
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    • İlk yarıda kim ne kadar süre aldı

    Boluspor Takımının kadrosunda 7’si yabancı futbolcu olmak üzere 31 oyuncu bulunuyor. Boluspor takımında Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında en çok maça çıkan, en çok süre alan ve en çok gol atan oyuncu Hollandalı forvetRydell Poepon oldu.

    03 Ocak 2018 Çarşamba 14:33
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    İlk yarıda kim ne kadar süre aldı

    Haber: Semih Baykal

    Pepon Boluspor formasıyla 18’i ilk 11 olmak üzere toplam 19 resmi maça çıktı. Poepon bu maçların 2’sinin Ziraat Türkiye Kupasında çıktı. 106’sı kupa maçı olmak üzere toplam 1637 dakika süre alırkan, bu maçlarda 7 gol kaydetti. Çıkılan maçlarda ve en çok süre almada Poopen’i Nijeryalı forvet Bentley takip ediyor. Bentley 16’sı ilk 11 olmak üzere toplam 19 resmi maça çıktı. 33 dakikası kupa maçı olmak üzere toplam 1466 dakika süre alırken, 2 gol kaydetti.

    Boluspor’un ilk 5 oyuncusu

    Boluspor’un en çok süre alan oyuncuların ilk beşinde 3’ü yabancı, 2’si yerli oyuncu yer alıyor. Rydell Poepon, Kırmızı Beyazlı formayla 1637 dakika süre alarak takım en çok süre alan oyuncusu oldu. Onu 1466 dakikayla Bentley takip ediyor. Kaleci Gökhan Değirmenci 1350 dakikayla takımda en çok süre alan üçüncü oyuncu oldu. takımda en çok süre alan dördüncü oyuncu 245 dakikası kupa maçı olmak üzere toplam 1280 dakikayla İrfan Başaran olurken, beşinci 90 dakikası kupa olmak üzere1211 dakikayla Renato Arapi oldu. 

    En çok maça kim çıktı?

    Kırmızı beyazlılarda en çok maça Popen çıktı. Popen 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 maçta görev aldı. Bu maçların 18’inde ilk 11’de sahaya çıktı. Pepon ligin ilk yarısındaki 17 maçta da ilk 11’deki yerini aldı. Poepon’i 19 maçla Bentley takip ediyor. Nijeryalı forvet bu maçların 16’sında ilk 11’de görev aldı. Bentley, 19 maçın 17’sini lig maçında, 2’sini kupa maçında oynadı. İrfan Başaran, 3’ü kupa maçı olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Çıktığı 18 maçla takımın en çok maça çıkan üçüncü oyuncusu oldu. Dördüncü ise 17 Maçla Emre Gültekin aldı. 16 maçla ise İshak Çakmak beşinci oldu.

    Yerlilerde lider Başaran

    Boluspor’un en çok süre alan yerli oyuncusu İrfan Başaran oldu. 16’sı ilk 11 olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Başaran Ziraat Türkiye Kupasında 3 maça çıktıakarken, bu maçların hepsinde ilk 11’de başladı. İrfan 18 maçta 1’i Kupada olmak üzere toplam 2 gol kaydetti. İrfan’ı 17 maçla Emre Gültekin takip ediyor. Emre, 17 maçın 11’de sahaya ilk 11’de çıktı. Gültekin, Ziraat Türkiye Kupasında 1’i ilk 11 olmak üzere 3 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol kaydetti. İshak Çakmak ise çıktığı 16 maçla 3.sırada yer alıyor. 16 maçın 12’sinde ilk 11’de görev yaptı. Bu maçlarda toplam 3 gol kayetti. Çakmak Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 maçta görev alırken, 33 dakika sahada kaldı.  

    Oyuncu Adı

    Kupa Maçı

    Kupa İlk 11

    Kupa Gol

    Kupa Süre

    Toplam Maç

    Toplam İlk 11

    Toplam Gol

    Toplam Süre

    Gökhan Değirmenci

    0

    0

    0

    0

    15

    15

    0

    1350

    Ertuğrul Taşkıran

    3

    3

    0

    270

    5

    5

    0

    450

    Sabri Can

    2

    2

    0

    115

    2

    2

    0

    115

    Cengizhan Şarlı

    2

    0

    0

    65

    2

    0

    0

    65

    Renato Arapi

    1

    1

    0

    90

    15

    14

    0

    1211

    Umut Meraş

    2

    2

    0

    180

    13

    12

    0

    1062

    Furkan Şeker

    1

    1

    0

    90

    13

    10

    0

    1025

    Alim Öztürk

    1

    1

    0

    90

    12

    11

    0

    1018

    Caner Cavlan

    3

    3

    0

    270

    12

    11

    1

    1035

    Göksu Ahlas

    4

    4

    0

    341

    11

    10

    0

    844

    Pedro Franco

    3

    3

    1

    270

    11

    9

    1

    857

    Mamadou Diarra

    4

    4

    0

    360

    7

    6

    0

    589

    Hakan Özkan

    2

    2

    0

    122

    2

    2

    0

    122

    İrfan Başaran

    3

    3

    1

    245

    18

    16

    2

    1280

    Emre Gültekin

    3

    1

    1

    132

    17

    11

    2

    1105

    İshak Çakmak

    2

    0

    0

    33

    16

    12

    3

    1158

    Melih Okutan

    3

    3

    3

    243

    15

    10

    5

    850

    Özgür İleri

    3

    3

    0

    270

    13

    10

    0

    855

    Andre Santos

    3

    2

    1

    147

    13

    5

    2

    538

    Guido Koçer

    1

    1

    0

    84

    12

    8

    3

    727

    Mustafa Durak

    4

    4

     

    1

    332

    12

    8

    1

    645

    Burak Asan

    5

    5

    0

    431

    9

    7

    0

    580

    Sefa Yılmaz

    0

    0

    0

    0

    8

    5

    1

    428

    Mustafa Coşkun

    1

    0

    0

    21

    1

    0

    0

    21

    Emre Adiloğlu

    1

    0

    0

    36

    1

    0

    0

    36

    Mutlu Güler

    1

    0

    0

    3

    1

    0

    0

    3

    Rydell Poepon

    2

    1

    0

    107

    19

    18

    7

    1637

    Bentley

    2

    0

    1

    33

    19

    16

    2

    1466

    Furkan Demir

    5

    4

    1

    354

    5

    4

    1

    354

    Kutay Aydın

    2

    1

    0

    81

    2

    1

    0

    81

    Cherif Sane

    0

    0

    0

    0

    2

    0

    0

    25

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Takımının, Kadrosunda, 7’si, Yabancı

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