Haber: Semih Baykal

Pepon Boluspor formasıyla 18’i ilk 11 olmak üzere toplam 19 resmi maça çıktı. Poepon bu maçların 2’sinin Ziraat Türkiye Kupasında çıktı. 106’sı kupa maçı olmak üzere toplam 1637 dakika süre alırkan, bu maçlarda 7 gol kaydetti. Çıkılan maçlarda ve en çok süre almada Poopen’i Nijeryalı forvet Bentley takip ediyor. Bentley 16’sı ilk 11 olmak üzere toplam 19 resmi maça çıktı. 33 dakikası kupa maçı olmak üzere toplam 1466 dakika süre alırken, 2 gol kaydetti.

Boluspor’un ilk 5 oyuncusu

Boluspor’un en çok süre alan oyuncuların ilk beşinde 3’ü yabancı, 2’si yerli oyuncu yer alıyor. Rydell Poepon, Kırmızı Beyazlı formayla 1637 dakika süre alarak takım en çok süre alan oyuncusu oldu. Onu 1466 dakikayla Bentley takip ediyor. Kaleci Gökhan Değirmenci 1350 dakikayla takımda en çok süre alan üçüncü oyuncu oldu. takımda en çok süre alan dördüncü oyuncu 245 dakikası kupa maçı olmak üzere toplam 1280 dakikayla İrfan Başaran olurken, beşinci 90 dakikası kupa olmak üzere1211 dakikayla Renato Arapi oldu.

En çok maça kim çıktı?

Kırmızı beyazlılarda en çok maça Popen çıktı. Popen 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 maçta görev aldı. Bu maçların 18’inde ilk 11’de sahaya çıktı. Pepon ligin ilk yarısındaki 17 maçta da ilk 11’deki yerini aldı. Poepon’i 19 maçla Bentley takip ediyor. Nijeryalı forvet bu maçların 16’sında ilk 11’de görev aldı. Bentley, 19 maçın 17’sini lig maçında, 2’sini kupa maçında oynadı. İrfan Başaran, 3’ü kupa maçı olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Çıktığı 18 maçla takımın en çok maça çıkan üçüncü oyuncusu oldu. Dördüncü ise 17 Maçla Emre Gültekin aldı. 16 maçla ise İshak Çakmak beşinci oldu.

Yerlilerde lider Başaran

Boluspor’un en çok süre alan yerli oyuncusu İrfan Başaran oldu. 16’sı ilk 11 olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Başaran Ziraat Türkiye Kupasında 3 maça çıktıakarken, bu maçların hepsinde ilk 11’de başladı. İrfan 18 maçta 1’i Kupada olmak üzere toplam 2 gol kaydetti. İrfan’ı 17 maçla Emre Gültekin takip ediyor. Emre, 17 maçın 11’de sahaya ilk 11’de çıktı. Gültekin, Ziraat Türkiye Kupasında 1’i ilk 11 olmak üzere 3 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol kaydetti. İshak Çakmak ise çıktığı 16 maçla 3.sırada yer alıyor. 16 maçın 12’sinde ilk 11’de görev yaptı. Bu maçlarda toplam 3 gol kayetti. Çakmak Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 maçta görev alırken, 33 dakika sahada kaldı.