İlkay Bağatır: “Sözde değil özde mali tatil istiyoruz”



Haber: S. Özge Yücel

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İlkay Bağatır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Türkiye ekonomisinin istikrarı ve sürdürülebilir büyümesi için ekonomik olarak çözmesi gereken en önemli sorunlarının başında kuşkusuz enflasyon gelmekte. Enflasyon, parasal satın alma gücü ile reel mal ve hizmetler arzı arasında arz-talep dengesini daha yüksek düzeylerde gerçekleştirici dolayısıyla fiyatları yükseltici yönde meydana gelmiş bir değişme olarak tanımlanabilir.”

VERGİ GELİRLERİ HIZLA ARTIYOR

“Enflasyon kısa vadede borçluların lehine olurken, alacaklıların aleyhine işliyor. Doğal olarak en büyük borçlu olan devletin iç borçlanma senetlerinin payı düşerken, fiyatlar genel seviyesindeki yükselmeden dolayı vergi gelirleri hızla artıyor. Sermaye sahipleri gelirlerini korurken, ürün fiyatlarını enflasyon beklentisine göre belirleme şansına sahip bulunmalarından dolayı kendilerini koruyup hatta bazı durumlarda güçlendirebiliyorlar.”

HİZMETLERİ SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GETİRMEKTE

“Tüm sektörler gibi yüksek enflasyondan bizim meslek grubumuzda olumsuz etkilenmekte. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretler, yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalmakta ve muhasebe bürolarından sunulan hizmetleri sürdürülemez hale getirmekte.”

YÜKSEK ENFLASYON NEDENİYLE ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRMEKTE

“Covid-19 pandemisi sürecinde görevini en iyi şekilde yerine getirerek Ülkemizdeki sosyo-ekonomik barışın korunmasına büyük katkı sağlayan Meslektaşlarımız maalesef ekonomideki gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon nedeniyle çok zor günler geçirmekte. Bu nedenle de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin enflasyon farkının eklenerek güncellenmesi gerekmektedir.”

HAKLI TALEPLERİNİ DE DİLE GETİRMEK İSTERİM

“Ayrıca 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı ‘Malî Tatil İhdas Edilmesi’ hakkındaki Kanun uygulaması ile ilgili olan meslektaşlarımızın haklı taleplerini de dile getirmek isterim. 5604 sayılı kanunla yapılan düzenlemenin amacı “meslek mensuplarını yoğun iş stresinden uzaklaştırarak, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamaya yöneliktir.”

SÖZDE KALAN BİR UYGULAMA OLMUŞTUR

“Ancak amaç böyle olmasına rağmen uygulama maalesef bu şekilde olmamış mali tatil uygulaması özde değil, sözde kalan bir uygulama olmuştur. Burada önemli olan 1-20 Temmuz tarihleri arasında geçen süreyi mali tatil uygulamak değil, temmuz ayında verilmesi gereken beyanname , bildirim ve belgelerin ağustos ayına ötelenerek tek bir ayda birleştirilmesi talebimizi karşılayacak bir düzenleme olacaktır.”

MALİ TATİL İSTİYORUZ

“Bu sayede bu süre zarfı içerisinde Meslektaşlarımız herhangi bir endişe ve stres yaşamadan mutlu ve huzurlu bir mali tatil geçireceklerdir. Kanunun amacına uygun sözde değil, özde bir mali tatil istiyoruz.”