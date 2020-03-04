İlkbaharın müjdecisi leylekler geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Kış aylarını Afrika ve Uzakdoğu’ya doğru yavruları ile birlikte geçirmek üzere yola çıkan leylekler, yeni yavrularına dünyaya getirmek için Bolu Belediyesi tarafından yıllar önce elektrik direklerinin üzerine yapılan yuvalarına bu yılda geri döndüler.

İlkbahar ve yazın müjdecisi olan çift leylekler eski yuvalarına geri dönerek burada önce çiftleşme, sonra yumurtlama ve ardından kuluçka döneminin ardından en az iki tane yavruya sahip olacaklar.

Doğum sonrası yavru leylekler anne ve babalarından uçma eğitim aldıktan sonra Ağustos ayı sonlarına uçmayı öğrenen yavru leylekleriyle birlikte sıcak ülkeler olan Afrika ve Uzakdoğu’ya doğru, bir yıl sonra geri dönmek üzere yola çıkacaklar.