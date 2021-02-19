İlkel şartlarda yaşamayı öğrendiler

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlkel şartlarda yaşayan liderler, iglo yapmadan hayvan izi takibine ve kar eriterek su elde etmeye kadar zorlu bir eğitimden geçtiler. Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 8-14 Şubat tarihleri arasında Bolu Aladağ’da Kış Kampçılığı Liderlik Kursu düzenlendi. Türkiye genelinden 27 izci liderinin katıldığı etkinlikte Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden iki izci lideri yer aldı. Katılımcılar, izcileri daha iyi eğitebilmek amacıyla Aladağ’ın zorlu şartlarında bir hafta geçirdiler.

İzci liderleri için elektrik başta olmak üzere çağın bütün getirilerinden uzakta Kan Tuzla Yaylası’nda ilkel hayat sürecekleri bir ortam ayarlandı. Liderler, çadır kurma, ateş yakma, odun kesme, barınak yapma, iglo yapma, yemek pişirme, hayvan izi takibi, buzlu suya düşeni kurtarma teknikleri eğitimine tabi tutuldu. Katılımcıların hepsi tecrübeli olmasına rağmen zaman zaman kış şartlarında sıkıntılar da yaşadılar. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat eden izci liderleri tek kişilik çadırlarda kaldılar.