İlklerin adamı hayatını kaybetti

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’da ilklerin adamı olarak bilinen duayen sanayici Şerafettin Erbayram zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören 82 yaşındaki ilimizde ilklerin adamı olarak adlandırılan Şerafettin Erbayram tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bolu çiftçisi için yeni ürün arayışlarını sürekli devam ettirmiş ve Bolu’ya birçok ürün kazandırmış olan Erbayram, ayrıca kanatlı sektörünün Bolu’daki başlangıcında söz sahibidir. Duayen sanayici Türkiye’de ilk defa Kaliforniya tipi beyaz hindi üretimi başlatmış ve hindiyi yılbaşı suçlusu olmaktan kurtarma projesine öncülük etti.

Şerafettin Erbayram kimdir?

1937 yılında Bolu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Lise tahsilini 1956 yılında Bursa Ziraat Meslek Lisesi’nde tamamladı. Mesleği ile ilgili olarak 1956 yılına kadar Tarım Teşkilatında çalıştı. 1959-1963 yılları arasında Almanya, Nürtingen’de Ziraat Mühendisliği eğitimini tamamlayarak yurda döndü. 14 Eylül 1963 de Hayriye hanımla evlendi. Bu evlilikten İlknur ve Kamil olmak üzere iki çocuğu var.

1972 yılından sonra ticarete atıldı. Kanatlı sektörünün Bolu’daki başlangıcında söz sahibi oldu. 1995 yılında Türkiye’de ilk defa Kaliforniya tipi beyaz hindi üretimi başlatmış ve hindiyi yılbaşı suçlusu olmaktan kurtarma projesine öncülük etti.

2002 yılında Bolana – Saanen ırkı süt keçisi, damızlık, adaptasyon ve üretme çiftliğini kurdu. % 100 keçi sütü kullanarak peynir üretimine başlandı. Bu proje dahilinde 2008 yılında Türkiye’de ilk kez tüketime yönelik, pastörize, % 100 keçi sütünü piyasaya sundu.

2003 yılında, oğlak ve keçi eti kullanılarak % 100 Bolcana markası altında Oğlak ve keçi sucukları üretimini gerçekleştirdi.

Şerafettin Erbayram, Bolu çiftçisi için yeni ürün arayışlarını sürekli devam ettiren kişiliğe sahip bir Boluludur. Bu arayışlarından birisi de Kabuksuz Kabak Çekirdeği üretimi olmuştur. Bolu’da tohumluk Patates üretiminin yaygınlaşmasında 20 yılı aşkın çalışmalarda bulunmuştur.

Şerafettin Erbayram kendisini Bolu tarımının gelişmesine, özellikle kırsal kesimin kalkınmasına adamış bir Ziraat Mühendisidir. Şerafettin Erbayram tarımsal kalkınmanın ülkemizde alım garantili sözleşmeli çiftçi metoduyla gelişeceğine inanmış ve bu çalışmalara kendini adamış bir Ziraat Mühendisidir. Bu çalışmalarını sosyal sorumluluk anlayışı ile bütünleştirmektedir.

1972 yılında Bolu Tohumluk Patates Üreticileri Derneği, 1985 yılında Bolu Kalkınma Vakfı, 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Araştırma-Geliştirme Vakfı kuruluşlarında aktif rol aldı. 1986 yılından itibaren İzzet Baysal Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Aynı zamanda Bolu Bağışçılar Vakfının Kurucularındandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2019, 11:02