İlklerin adamına ahde vefa

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'da kısa zamanda başarılı çalışmalara imza atmaya başlayan Bolu Platformu, İlklerin Adamı olarak Bolu'da birçok yeniliğe öncülük etmiş olan Şerafettin Erbayram onuruna gece düzenledi. Geceye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Platformu yöneticileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş katıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon’da gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Şerafettin Erbayram’ın biyografisi okundu ve sinevizyon gösterisi yapıldı. Daha sonra TRT sanatçısı Zekai Tunca şarkılarıyla etkinliğe katılanlara müzik ziyafeti sundu. Son olarak ilklerin adamı olan ve Bolu’nun değerlerinden olan Şerafettin Erbayram’a Bolu Platformu tarafından plaket takdim edildi.