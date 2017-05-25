Haber: BMA

50. Yıl İlköğretim Okulu’nda okuyan 2-F sınıfı öğrencisi Yağmur Yüksel, öğretmenin verdiği ödev dolayısıyla Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a bir mektup yazdı. Mektubunda Beşkavaklar Mahallesi’nde yaşadığını, mahalledeki parkların evlerine uzak olduğunu belirten minik Yağmur, Başkan Yılmaz’dan mahallesi için yetişkinlerin yürüyüş yapabileceği, çocukların da bisiklete binerek oyunlar oynayabileceği büyük bir park yapılmasını istedi.

Yağmur, kaleme aldığı duygusal mektubunu ise babasıyla birlikte ziyarette bulunduğu Başkan Yılmaz’a bizzat kendisi teslim etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette mektubu teslim alan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da başkanlık makamında ağırladığı Yağmur ve babası ile sohbet ederek, ilkokul öğrencisine ziyaret sonunda masal kitabı ile satranç takımı armağan etti.