İlkokullarda sınav yapılmayacak

Haber: N.Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada okulların 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitim vereceği bildirilmişti. Salgının seyrinde beklenen düşüşün yaşanmaması nedeniyle uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleme yapıldı. Düzenlemelere göre; ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.

BULUNDUKLARI İLLERDE SINAVA KATILACAKLAR

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

YARIYIL İLE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLDİ

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Öte yandan 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.