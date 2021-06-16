“İlksanımızı kapattırmak için değil, yaşatmak için varız”

Haber: Aysun Beykoz

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, bu hafta yapılacak olan İLKSAN delege seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.Bu delege seçiminde Türk Eğitim Sen delegelerine verilecek desteğin İLKSAN’ı yaşatmak ve geliştirmek için bir fırsat olacaktır diyen Erhan Bayram, “İLKSAN 1943 yılında, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım sandığı olarak kurulmuştur. 78 yıldır üyelerine birçok kalemde yardım ve desteklerini sürdürmekte olan İLKSAN 1990’ların başında hatırlanacağı üzere “Verdim ise ben verdim” sözüyle ülke gündeminde tartışılmış ve bu süreç Sandığımızın kayyuma devredilmesine kadar gitmiştir. 1996 yılında Türk Eğitim Sen üyeleri kayyumdan borç içerisinde iken SEÇİMLE devraldıkları İLKSAN’ı bugün 12.083.620,52 TL nakit varlık ve sayısız taşınmaz sahibi olarak yönetilir hale getirmişlerdir. Bu arada İLKSAN bu birikimleri gerçekleştirirken üyelerine toplamda 4 buçuk milyar TL’yi aşan karşılıksız yardımda bulunduğu gibi bir taraftan da ikraz hizmetlerini sürdürmektedir” dedi.

“MALVARLIĞININ ÇARÇUR EDİLMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMİŞTİR”

Bayram devamında, “İLKSAN üyelerinin birikimleriyle, İlmiz Karacasu Taşoluk Mevkiinde 235 parsel ve 2018 yılında alınan 304 parsel(belediye imar değişikliği onaylanmış) üzerine 150 oda kapasiteli termal nitelikte otel ve 112 oda, 224 yataklı “Yaşlı Konuk Evi” planlanmakta olup mevcut yönetimden yapılması sözü alınmıştır. İlksan üyelerimizin uygun koşullarda yararlanacağı tesisler ilimiz ekonomisine de katkı sağlayacak etki yapacaktır. Görülen odur ki bu birikim son zamanlarda birilerinin iştahını kabartmaktadır. İştahı kabaran sendikal organizasyon önce geçmiş seçimlerde İLKSAN’ı ele geçirmeye çalışmış, fakat sandık üyeleri buna izin vermeyince sandığın kapatılması ve malvarlığının çarçur edilmesi için çaba göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“İLKSAN ÜYESİ EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ”

İlksan üyesi eğitim çalışanlarımızın desteklerini beklediklerini söylen Erhan Bayram, “Bizler eğitim çalışanlarımızın, birikim ve emekleri bu noktaya gelmiş olan İlksanımızın birilerine sorumsuzca peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu anlayışla19 Haziran 2021 Cumartesi günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında, 50. Yıl Ortaokulu Salonunda yapılacak olan İlksan İlçe temsilciliği seçiminde Merkez ilçe adaylarımız Ümit ÖZŞAHİN ve Gürkan DEMİRGEN’ e, ayrıca İlimize bağlı ilçelerimizde, Türk Eğitim Sen İlksan delege adaylarımıza İlksan üyesi eğitim çalışanlarımızın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Bayram, “Bu delege seçiminde Türk Eğitim Sen delegelerine vereceğiniz destek İlksanımızı yaşatmak ve geliştirmek için bir fırsat olacaktır. Çıktığımız bu yolda, İlksan üyelerimizin başta emeklilik yardımı katsayıları olmak üzere diğer sosyal yardımların artırılması konularında İlksan Genel Kurulu’nda ve sonrasındaüyelerimizin yararına olacak çalışmaların takipçisi olarak, tüm İlksan üyelerimizin sesini duyurmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Bayram, son olarak da sözlerine, “İlksanımızı kapattırmak için değil, yaşatmak için varız” diye ekledi