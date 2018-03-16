Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...









Yaşadığımız dünyada ne ilginç şeyler oluyor. Kimi zaman bu ilginç şeyler beni bir hayli gülümsetse de sonradan üstünde düşündüğümde insanların ne kadar tuhaflaşmaya başladığını görüyorum. Şimdi Ne oldu, yine ne yakaladın diyorsunuz değil mi? Hemen anlatıyorum yalnız daha önce konuyu daha iyi anlatmak amacıyla şahit olduğum bir olayı anlatmak istiyorum.

Televizyonlarda izlemekten zevk aldığım şeylerden biride muhabirlerin sokak röportajlarıdır. Geçtiğimiz senelerde bir kanalın ana haberlerinde muhabire vermişler mikrofonu, göndermişler sokağa, “git bakalım halkımız mutlumu? insanlara bir sor demişler”. Bunun üstüne muhabir arkadaşımız çıkmış sokakta önüne gelene “ Mutlu musunuz?” diye sormaya başlamış

Soruları sorarken pazardan dönen yaşlı bir amcaya denk geldi, Mikrofonu uzatarak “Amca Mutlu musunuz?” dedi. Yaşlı Amca’dan gelen yanıt: “Sana ne kızım o bizim hanımla aramızdaki mevzu sen ne karışıyon” bu cevabı alan muhabir “onu sormuyorum. Genel olarak sormuştum” dese de, adam muhabirin yanından uzaklaşıp gitmişti. Tabi ben izlerken çok gülmüştüm.

Amca’nın cevabı, muhabirin toparlama çabası aklıma geldikçe hala gülüyorum. Demek ki o amca bir tek evde karısı ile beraberken mutluymuş, saka bir yana günümüzde hayat şartları, yaşam mücadelesi, koşuşturma derken mutlu olmayı ihmal etmeye ve mutluluk için hep bir sebepler arayan insanlar haline gelmeye başladık. Peki, mutlu olmamız için illa bir sebebe mi ihtiyacımız var? Bence yok!

Şimdi size bir soru daha, içinde bulunduğumuz haftanın ve 20 Mart gününün ne günü ve haftası olduğunu biliyor musunuz? Laf aramızda bende yeni öğrendim. İçinde bulunduğumuz hafta dünya mutluluk haftasıymış, 20 Mart günüde dünya mutluluk günüymüş, “2012 yılında birleşmiş milletler tarafından insanlara mutluluğu hatırlatmak amacıyla böyle bir gün ve hafta icat edilmiş” başta da söylediğim gibi bunu ilk duyduğumda bana çok ilginç geldi. Ama görüyorum ki mutluluğu insanlara hatırlatmak için iyi bir gün ve hafta olmuş

“Onur başımıza icat çıkarma Mutluluk gününde ne yapacağız bilmiyoruz ?” demeyin mutluluk adına hiçbir şey yapamıyorsanız. Yolda gördüğünüz bir insana gülümseyerek merhaba deyin. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın ve asla olumsuz düşünmeyin. Bunları yapabilirseniz kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Unutmayalım mutlulukta, mutsuzlukta bulaşıcıdır. Siz etrafınızdakileri ne kadar mutlu ederseniz o kadar mutlu olursunuz.

Bu söylediklerim normal insanlar için önemli ancak engellenen yani farklı insanlar için daha da önemlidir. Çünkü bazı engellenen arkadaşlarımız hayata hep olumsuz bakıyor yapılan hiçbir şeyden mutlu olmuyorlar. Aslında Böyle yaparak hem kendilerini hem yanındaki insanları mutsuz ediyorlar. Mutsuz ve suratsız insanların hayatta hiçbir problemi çözemeyeceklerini unutuyorlar.

Bilmiyorum bu konuda ben iyi bir örnek miyim? Takdir sizin ama bende o arkadaşlarımız gibi engellenen biriyim ama mutluyum. Hayat ne kadar acımasız olursa olsun, önüme hangi engeli çıkarırsa çıkarsın. Üzülüp ağlayacağıma, Hayatın yakasına yapışıp gözlerinin içine bakıp gülümsediğim de ondan istediklerimi daha kolay alabileceğimi öğrendim. Engelli ve engelsiz tüm arkadaşlarıma mutlu olup gülümsemelerini öneriyorum

Arkadaşlar unutmayın insan vücudunun “Seratonin” yani mutluluk hormonu salgılaması için paraya ya da başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Biz mutlu olmayı seçersek ve istersek hiçbir şeye gerek duymadan mutlu olabiliriz. Hadi gelin şimdi hemen yanımızda kim varsa ona ufacık bir tebessümle merhaba diyerek mutluluğu bulaştırmaya başlayalım.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi...