Haber: Semih Baykal

Ak Parti İl Başkanlığı’nda Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’nun (ŞEB), ön toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Ön toplantının ardından, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO), AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BTSO Başkanı Türker Ateş, meslek kuruluşları ve oda temsilcileriyle kentteki fabrikaların ve firma yetkililerinin katılımıyla, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu gerçekleşti. Forum’da konuşan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, “2019’a giderken AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı olarak biz şunu düşündük. Her şehrin ayrı dinamiği, özelliği ve güzelliği var. Dolayısıyla şehirlerimizin geçmiş 10-15 yıl içinde neden memnun olduklarını, ‘Şu anda devam eden projelerden hangilerinin bitmesiyle şehir rahatlayacak?’ ve bir de vizyon sorusu olarak ‘Önümüzdeki dönemde Bolu’da neyi arzu edersiniz?’ sorularını hazırladık. Bunları sizlere yöneteceğiz” diye konuştu.

“BOLU’NUN ORTAK AKLININ PROJESİ OLARAK ANKARA’YA GÖTÜRECEĞİZ”

Konuşmasının devamında önümüzdeki dönemde Bolu’nun ne istediğinin ortaya çıkması açısından önemli olduğuna değinen Boğa; “Hem kendisi için hem de Türkiye ekonomisindeki yerini Bolu nasıl almak istiyor? Burada bulunan katılımcılar arasında öncelikler farklı olabilecek ama bu hiç kavgaya, gürültüye ya da endişeye neden olmasın. Ortak akılla sizlere yönlendirdiğimiz soruların cevaplarını puanlayarak değerlendireceğiz ve Bolu’nun ortak aklının projesi olarak Ankara’ya götüreceğiz” şeklinde ifade etti. Konuşmaların sonunda, katılımcılar kendilerine dağıtılan formlardaki soruları yanıtladı.