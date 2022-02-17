İmalat işleri yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre BOLU İLİ MÜCAVİR ALANLARDA BETONARME VE TEL İMALATLARI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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