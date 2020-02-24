İmam bunu yaparsa!

Haber: C. Kutay Aykan

Çirkin olay geçtiğimiz yıllarda Mudurnu ilçesine bağlı Beldemirler köyünde yaşandı. Köye fahri imam olarak görevlendirilen E.G. Kuran Kursu verdiği öğrenciler arasında bulunan R.A. isimli küçük kız çocuğuna caminin alt kısmında bulunan imam evinde cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı ve hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Çocuğun basit cinsel istismarı” suçundan dava açıldı.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI

Görev yaptığı caminin alt kısmında Ramazan ayında R.A.’ya cinsel istismarda bulunması olayı iftar saatinde ortaya çıktı. Küçük kız ailesiyle birlikte iftar yapmak için sofrada oturduğu sırada, fahri imamdan telefon mesajı aldı. Bu durumdan şüphelenen, küçük kızın ağabeyi kardeşinin elinden telefonu alıp bakıp okuduğunda adeta şok yaşadı. Gelen mesajda fahri imam E.G., Kuran öğretmeye çalıştığı küçük kızı imam evine davet ettiğini gören ağabey, hemen köydeki arkadaşları toplayarak fahri imamın kaldığı imam evine gitti. Heyecanla küçük kızı bekleyen fahri imam, karşısında köy halkını görünce panik ve heyecan içerisine girdi. Küçük kızın ağabeyi ve köy halkı imamı yanlarına alarak kendisini jandarmaya teslim etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan fahri imam, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Amacım, ona Kuran’ı öğretmekti” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2020, 18:47