İmam nikahlı karı kocaya 9 yıl hapis ama!

Haber: C. Kutay AYKAN

Doğu illerinden aldıkları 6 kilo 144 gram toz esrarı iç çamaşırlarının bulunduğu valizin içerisine saklayan ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ardından da uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan haklarında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan imam nikahlı karı kocanın davası son buldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemal Yürür ile imam nikahlı eşi tutuksuz sanık Deniz Kaplan katıldı. Mahkeme başkanının son sözünüz nedir sorusuna tutuklu sanık Cemal Yürür, “Başkanım yaptığım işten çok pişmanım. Sizlerden hayatım için ve çocuklarım için ikinci bir şans istiyorum” derken, imam nikahlı eşi Deniz Kaplan’da, “Beraatimi istiyorum” talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun sabit olduğu kanaatine varıldığını belirterek, sanıkların önce 11 yıl hapis cezası cezalandırılmalarına ardından mahkemede ki iyi hallerinden dolayı cezada indirim yaparak 9 yıl ikişer ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Sanıklara ayrıca 20 biner TL adli para cezası verildi.

Duruşmada, tutuklu yargılanan Cemal Yürür’ünhükümle birlikte hakkında adli kontrol şartları uygulanarak ve haftada 3 gün en yakın polis merkezine giderek imza vermek şartıyla tahliyesine karar verdi. Bu karar sonrası imam nikahlı eş Deniz Kaplan, sevinç gözyaşları döktü.

Olay

Anadolu Otoyolu'nda geçen yıl haziran ayında durdurulan otomobilde 6 kilo 170 gram esrar ele geçirilmiş, gözaltına alınan sürücü C.Y. (36) ve birlikte yaşadığı D.K. (26) tutuklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 14:33