Haber: Kasım ŞAHİN

Şiddetli yağmur yağışı şehir merkezini etkisi altına alırken Kültür Camisinde İmamlık yapan Muharrem Yılmaz, akşam namazını kıldırmak için 14 GA 678 plakalı aracıyla camiye giderken, içi su dolu çukurun içerisine düştü. Ön lastikler çukurun içerisine gömülürken, aracın ön farları da yola fırladı. Kaza nedeniyle imam, cemaate akşam namazını kıldıramadı.

Yolun ortasında oluşan çukur nedeniyle aracında maddi zarar meydana geldiğini belirten İmam Yılmaz; “Olay yerine trafik ekibi çağırdım. Rapor tutturduktan sonra yolun bu hale gelmesine kim sebep olduysa ondan şikayetçi olacağım. Akşam namazını kıldırmak için camiye giderken, yolda su birikintisini fark ettim. Çukur olacağını hiç hesaplamadım. Tam su birikintisinin üzerinden geçerken, aracım birden bire büyük gürültüyle çukurun içerisine düştü. Ben yolun ortasında çukur olacağını hiç düşünmedim” dedi.