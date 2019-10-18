İmamoğlu Cumartesi günü Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etmek için 19 Ekim Cumartesi ( bugün) günü Bolu’ya gelecek. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderdikleri destek mesajları ile kamuoyunun gündemine oturan 2 yeni Başkan buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. İmamoğlu, 19 Ekim Cumartesi saat 10.30’da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaretinin ardından saat 11.00’da Bolu Belediyesi önünde halkla buluşacak.