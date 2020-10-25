İmamoğlu hasta olunca



Haber:N.Halid Altundal

Korona virüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tedavi olduğu hastaneden twitter hesabından videolu bir mesaj yayınladı.İmamoğlu yayınladığı mesajında , “Kıymetli vatandaşlarımız, aslında sıklıkla test olan birisiyim. Çarşamba günü test olmuştum, negatif çıkmıştı. Dün akşam 9 sıralarında ateşim yükseldi. 38 derece ateşle hastaneye gelince geceyi hastanede geçirdim. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Süreç devem ediyor. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte teması mümkün olduğunca azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. İstanbul’da her şey çok güzel olamaya devam edecek” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hastalığını duyurmasının ardından ilimizde birçok siyasi de geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Erhan Beykoz, Eyüp Beşli,AlaaddinKaradoğan, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zuhal Toker Işın ve birçok siyasi Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada Trend Topicolmasını sağladılar.