İmamoğlu’na destek için gitti

Haber: Gönül Olutürk

23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Türkiye’nin dört bir yanından adaylara destek için siyasiler İstanbul’a akın etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gitti. Bu hafta sonu yapılacak seçimlerde İmamoğlu’na destek isteyen Başkan Özcan, İstanbul’da yaşayan Bolulu vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret programı kapsamında Özcan beraberindekiler ile Ümraniye Bolular Derneği ve Şeyhli Bolu Kıbrıscıklılar Derneğinde hemşerilerimizle buluştu. Bolulular Başkan Özcan’a ziyaretinden ötürü teşekkür ederken, Millet İttifakı Adayı İmamoğlu’na destek sözü verdiler. Özcan’ın seçim ziyaretleri kapsamında İstanbul’un çeşitli bölgelerinde Bolulular ve İstanbul halkı ile bir araya gelmeye devam edeceği öğrenildi.