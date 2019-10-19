İmamoğlu’ndan Özcan’a “Allah yolunu açık etsin”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesinin önüne gelen İmamoğlu, burada Başkan Özcan, belediye başkan yardımcıları ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra Özcan'ın makamına geçen İmamoğlu, yaptığı açıklamada, Özcan'a görevinde başarılar dilediğini ifade ederek, "Tanju Başkanımızın enerjisi yüksek bir görev dönümü oldu, özellikle milletvekilliğinde. Ama aynı enerjiyi daha da arttırarak yerel yönetimde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu bizi şaşırtmıyor. Çok daha başarılı işler yapacağını şimdiden hissediyorum. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Özcan ise İmamoğlu'nu daha önceki siyasi hayatında da takip ettiklerini belirterek, "Kendilerinin başarılarını hep konuşuyorduk. İstanbul çok güzel bir şehrimiz ama Bolu Türkiye'nin en güzel şeri. Bunda iddialıyız. Bizim tespitlerimize göre Bolu Belediyesini ziyaret eden ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Bundan dolayı da özel bir ziyaret oldu" diye konuştu.

Başkan Özcan’ın makamındaki görüşmenin ardından Belediye Binası önünde Bolululara hitap eden İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmalarının ardından Başkan Özcan ile birlikte Gölcük Tabiat Parkını gezdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 14:31