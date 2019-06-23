İmamoğlu’ndan tarihi zafer

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart’ta yapılan Yerel Seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu seçilmiş ve AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Yapılan itiraz sonucu Yüksek Seçim Kurulu(YSK) konuyu görüşerek seçimin iptaline ve 23 Haziran’da yeniden tekrarlanmasına karar verdi. Yenilenen seçimlerde Millet İttifakı Adayı Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Ekrem İmamoğlu, güçlü rakibi Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Binali Yıldırım’ı kelimenin tam anlamıyla sandığa gömdü. TARİHİ OY FARKI Yapılan seçimler sonucunda CHP’li Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 54’ünü alarak Binali Yıldırım’a yüzde 9 fark attı ve yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Binali Yıldırım seçim sonuçlarının yayınladığı ilk dakikalarda kameralar karşısına geçerek Ekrem İmamoğlu’nu başarısından dolayı tebrik etti. Sonuçların açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, “Seçimi bir parti veya kesim değil bütün İstanbul ve ülke kazanmıştır. Kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunun için canla başla çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Oluşturduğumuz İstanbul ittifakı Türkiye için önyargıları yok etti. Bugünden sonra her kim giyimine ve hayat tarzına bakarak önyargı oluşturuyorsa İstanbul ittifakı aklına gelsin. Önyargı dönemi bitmiştir” dedi. “HER ŞEY BU GÜZEL İSTANBUL'DA ÇOK GÜZEL OLACAK” Konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslen İmamoğlu, kendisiyle uyum içerisinde çalışmak istediğini belirtti. İmamoğlu son olarak ise, “Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Bu güzel akşamda mutlu olacağız, umutlu olacağız, sevineceğiz. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına gelmez. Bu bir zafer değil yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı, vatandaşlara eşit davranacağımı duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı. BAŞKAN ÖZCAN’DAN TEBRİK Ekrem İmamoğlu’nun rakibi Binalı Yıldırım karşısında yaklaşık 800 bin oy farkıyla tarihi bir zafer elde etmesi sonrası İmamoğlu’na destek için İstanbul’da bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bir tebrik mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından İmamoğlu’nu tebrik eden Başkan Özcan, “Sonuçlar İstanbul başta olmak üzere ülkemize hayırlı olsun. Bugün hak yerini buldu. Ülkemizde Güneş yeniden doğdu. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyorum. #MazbatayıVer :)” ifadelerini kullandı. BELEDİYEDEN İMALI PAYLAŞIM Ekrem İmamoğlu’nun tarihi zaferinin ardından Bolu Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından da imalı bir paylaşım yapıldı. Bolu Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından Meteorolojinin ilimizde önümüzdeki günlerdeki hava tahminleri paylaşılarak, “Gözümüzaydın #BOLU Yaz geldi #HerşeyÇokGüzelOldu” ifadelerine yer verildi. Bolu Belediyesi twitter hesabından ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabını etiketleyerek “Tekrar aramıza hoş geldin” paylaşımı yapıldı.