İmamoğlu’nun Bolu ziyareti ertelendi

Haber: Birol Ertunç

31 Mart yerel seçimleri öncesinde sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderdikleri destek mesajları ile kamuoyunun gündemine oturan 2 yeni başkanın bir araya geleceği duyurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bolu’ya gelerek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunacaktı. 17 Ekim Perşembe günü Bolu’ya gelmesi planlanan İmamoğlu'nun programının 87 yaşında hayatını kaybeden Eski Bakanlardan Ali Topuz’un cenaze törenine katılacağından dolayı ertelendiği öğrenildi. İmamoğlu’nun 19 Ekim Cumartesi günü bu ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.