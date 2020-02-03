İmar Barışı’ndan kaç TL gelir elde edildi?

Haber: N. Halid Altundal

Kamuoyuyla paylaşılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2019 verilerine göre İmar Barışı çalışmalarından elde edilen gelir ve düzenlenen yapı kayıt belgesi sayısı netleşti. Buna göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından İmar Barışı çalışmaları kapsamında 2019 yılı içerisinde ilimiz Bolu’da toplam 27 bin 868 yapı kayıt belgesi düzenlendi. İmar Barışı çalışmaları ile elde edilen gelir ise 70 milyon 956 bin 820 TL oldu.

ÇEVRE DENETİMLERİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında ayrıca 284 çevre denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 18 idari yaptırım kararı alındı. Öte yandan kesilen idari para cezası ise toplam 1 milyon 134 bin 154 TL oldu.

Öte yandan İl Müdürlüğü tarafından yapılan Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) işlemlerinin de sayısı 2019 verilerinde yer aldı. Buna göre “ÇED kapsam dışı” görüş sayısı 137, “ÇED gerekli değildir” karar sayısı 15 ve “ÇED olumlu” karar sayısı ise 5 oldu. Ayrıca 2019 yılı boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 82 piyasa gözetimi ve denetimi yapıldı.