İmar Komisyonu Gerede’deydi

Haber: N. Halid Altundal

Eylül ayı toplantıları devam eden İl Genel Meclisi’nde İmar Komisyonu saha çalışması için Gerede’ye gitti. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İmar Komisyonu Başkanı Mazhar Bozoğlu, komisyon üyeleri Erhan Beykoz, Erdoğan Yetkin, Ali Kemal Atay ve Yusuf Mintaş’ı ilçede Belediye Başkanı Mustafa Allar ağırladı. İl Genel Meclisi heyeti, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Karma Organize Sanayi Bölgesi ve ilçe merkezinde yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mustafa Allar’dan bilgiler aldı.

İl Genel Meclisi ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Allar, “Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu İl Genel Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Mazhar Bozoğlu, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Ali Kemal Atay ve Komisyon üyeleri ilçemizi ziyaret ettiler. Heyete; Deri OSB, Karma OSB ve şehir merkezinde yapılan çalışmalardan bilgiler aktardık. Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’e, Komisyon Başkanı Mazhar Bozoğlu’na, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ali Kemal Atay’a ve Komisyonda bulunan Bolu İl Genel Meclis Üyelerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ise yaptığı açıklama, “İl Genel Meclisi İmar Komisyonundaki arkadaşlarımızla birlikte Gerede ilçemizde incelemelerde bulunduk. Gerede ziyaretimizde bizlere Belediye Başkanımız Mustafa Allar'da eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmar Komisyonu Başkanı Mazhar Bozoğlu da açıklamasında şu sözlere yer verdi: “İl Genel Meclisi İmar Komisyonu olarak Gerede ilçemizde incelemelerde bulunduk. Gerede Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar beyefendiye misafirperverliği ilgi ve alakasından ötürü çok teşekkür ederim.”