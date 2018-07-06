Haber: Aysun Beykoz

İnceler’in başkanlığında yapılan toplantının ilk maddesinde 4 aydır süren kaos devam ederek başladı. CHP’nin İmar komisyonu için önerdiği isimler Mustafa Fahrettin Aksoy ve Erkan Gürkan Nahit yine Ak Parti meclis üyelerinin oylarıyla seçilemediler. CHP’nin önerisinin yanı sıra Ak Parti de Asuman Şentürk ve Mustafa Güldal’ı önerdiler.Açık oyla yapılan oylamada oy çokluğuyla seçilen üyelerin istifa etmesi beklenirken, imar komisyonu Ak Partili üyelerle toplanacak ve alınan karalar muhalefetsiz olarak geçecek.

Hani Belediyenin Parası Çoktu!

Meclis toplantısındabirim müdürlüklerinden gelen evraklarınincelenmesiyle devam edildi. Mali işler müdürlüğünün talebi üzerine 10 milyon lira kredi talep edildi. Kredinin İller Bankası teminatı ile özel bankalardan alınması gündeme gelince CHP Gurubu adına Gurup Başkan Vekili Erhan Beykoz söz aldı. Beykoz konuşmasında, “Başkan Yılmaz her konuşmasında belediyenin parasının çok olduğunu, paraya ihtiyacı olmadığını, kendi kendine yeter bir belediye olduğunu söylüyor. Şimdi kalkmış 10 milyon lira kredi talebi için yetki istiyor. Üstelik faizlerin üst seviyede olduğu günümüzde bu parayı neden talep ediyor, nerede kullanacak? Hani belediyenin parası çoktu? CHP gurubu olarak İller Bankasından alınacak her türlü krediye destek olduk, olmaya devam edeceğiz ama özel bankalardan yüksek faiz ile alınacak kredinin doğru olmadığını bilinmesini isteriz. Haliyle buna destek olmamız mümkün değildir” dedi.

Beykoz’un açıklaması üzerine Başkan vekili Haluk İnceler, “Belediyenin yatırımları var. Onlar için para lazım. Yatırımlarımız devam etmesi adına Başkan Yılmaz’a yetki istiyoruz” diye cevapladı. Yapılan oylamada CHP’nin red oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.