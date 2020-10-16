İMAR MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI

Geçtiğimiz haftalarda bilgisayarında çocuk pornosu bulundurmak iddiasıyla tutuklanarak cezaevine atılan Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Özen serbest bırakıldı.

İMAR MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI

Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Özen, ev ve iş yerindeki bilgisayarda çok sayıda çocuk pornosu olduğu şikayeti üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ahlak büro ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Emniyet ekipleri, 30 günlük teknik takibin ardından evli ve 2 çocuk babası olan Özen'i iki hafta önce gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevkedilen Bolu Belediyesi İmar Müdürü Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Tutuklanmanın ardından Mehmet Özen'in Avukatları Fikret Çıracı ve Sinan Barut 'suçun değişme ihtimaline' binaen mahkemeye itirazda bulundu. Avukatların itirazı sonrası mahkeme,Özen'i tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 09:22
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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