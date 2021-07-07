İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

Haber: Aysun Beykoz

Yeniçağa Şahnalar köyü mevkiinde bir kamyon şoförü seyir halinde giderken başka bir TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay Yeniçağa ilçesi güven beton tesisleri ile şair dertli anıt mezar arasında meydana geldi.Yeniçağa mevkiinde seyir halinde giden kamyon, dorseli TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun önü paramparça olurken sürücü kamyona sıkıştı. 112 kontrol komuta merkezinden gelen ihbar üzerine olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sürücünün imdadına yetişen ekipler, sürücüyü araçtan çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.