“İmece Kart” çiftçilere tanıtıldı



Haber: Aysun Beykoz

Yapılan tanıtım toplantısına Bolu Ziraat Odası Başkan Hakkı Fidan, İş Bankası Pazarlama ve Satış Bölümü Yetkilileri Savaş Kurt, Başar Sarı, Yıldırım Tatay, Nevzat Leylek, Haluk Kelenpeli, Mustafa Bedan, İş Bankası Bolu Şubesi Müdürleri Hümeyra Düzgün ve Sevilay Sever, Bolu Şoförler Odası Başkanı Orhan Fırat ve çok sayıda üretici katılım sağladı. Bolu Ziraat Odası Başkanlığı ve İş Bankası ortaklığında tanıtılan “İmece Kart” üreticiler tarafından yoğun ilgi gördü.

İMECE KART NEDİR?

Tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot, yem, tarımsal ekipman vb. harcamaların finansmanı amacıyla üreticilere tahsis edilen tarımsal kredinin kullanımını sağlayan ve Bankamatik Kartı olarak da kullanılabilen bir karttır.

İMECE KART’A BAĞLI TAHSİS EDİLEN TARIMSAL KREDİ’NİN SUNDUĞU AVANTAJLAR:

İmece Kart sahibine öncelikle Bankamızca Tarımsal Kredi tahsis edilir. İmece Kart ile Bankamız İmece Kart anlaşmalı üye işyerlerinden yapılacak tarımsal girdi alışverişlerinde üreticilere faizsiz dönemli alışveriş imkanı sağlar.

İmece Kart'ın sunduğu esnek vade yapısı sayesinde, karta bağlı tarımsal kredinin vadesi hasat dönemine uygun olacak şekilde azami bir yıl olarak belirlenebilir.

Alışveriş tutarının faizsiz dönem içerisinde veya faizsiz dönemin bitiminde ödenmesi halinde faiz uygulanmaz. (Faizsiz dönem süresi, yapılan işyeri anlaşmasına göre farklı ürünlerde değişiklik gösterebilir.)

Alışveriş tutarı, kart sahibine tahsis edilmiş olan İmece Kart kredisinden karşılanır.

Puan avantajı sağlayan İmece Kart anlaşmalı ve puan avantajı sağlayan üye işyerlerinden yapılacak mazot dışındaki alışverişlerde, işlem tutarları üzerinden İmece Puan kazanma fırsatı sağlar. Kazanılan bu puanlar yine İmece Kart anlaşmalı üye işyerlerinde yapılacak alışverişlerde kullanılabilir.

İmece Kart ile tüm Şubelerimizden 3 ay faizsiz dönem ve hasatta geri ödeme avantajıyla Tarsim sigortası yapılabilir.

İMECE KARTTAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortaları Dairesi tarafından düzenlenen Çiftçi Belgesi’ni Bankamıza ibraz eden tüm üreticiler İmece Kart’a başvurabilir.

Hayvancılıkla iştigal eden üreticiler tarafın ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı veterinerlik Dairesi tarafından düzenlenen Hayvancılık İşletme Tescil Belgesi Talep edilecektir.