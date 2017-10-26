Haber: Gönül OLUTÜRK

İlimiz merkezinde 2017-2018 eğitim yılı başında, kendisi de eğitimci olan ve uzun süredir kişisel gelişim, etüt merkezleri ile faaliyet sürdüren Eşref Tarsuslu'nun kurduğu Özel İmza Anadolu Lisesi ve Ortaokulu, hizmet kalitesi ve deneyim sahibi eğitimci kadrosu ile Bolu halkının takdirini kazandı.

Şemsi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde Kadın Doğum Hastanesi arkasında bulunan okul, şehir merkezinde olması dolayısıyla ulaşımın kolaylıkla sağlanmasına da imkan sağlıyor.

Özel İmza Koleji hakkında bilgi veren okul kurucusu eğitimci Eşref Tarsuslu şu ifadelere yer verdi:

"Okul binamız Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği üst düzey standartlara uygun görülmüş ve ruhsat verilmiştir. Geniş koridorlara sahip okul binamız içerisinde 24 dersliğimiz bulunuyor. Derslikler 10 kişilik olarak planlanarak öğrencilerin derse katılımını ve derse olan ilgisini artırmayı amaçladık. 500 metrekare yeşil alana sahip okul bahçemizin yanı sıra 400 metrekarelik bir alanda da spor ve tören alanı oluşturduk. Burada voleybol ve basketbol sahası dizayn edildi ayrıca."

Böyle bir okulu Bolu'ya, eğitime kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Tarsuslu ayrıca, "Özel İmza Anadolu Lisesi ve Ortaokulu deneyimli idari ve eğitim kadrosu ile eğitim öğretime tam gaz devam ediyor. Bolumuza böyle bir okulun kazandırılması büyük avantaj oldu. Tüm öğrencilerimizi bu güzel okulumuzda eğitim almaya davet ediyorum" diye konuştu.