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09 Mart 2018 Cuma
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    • İmza Koleji Kadınlar Gününü unutmadı

    İlimiz eğitim alanında ki öncü kuruluşlarından İmza Eğitim Kurumları 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde okulda görev yapan kadınları unutmadı.

    09 Mart 2018 Cuma 12:37
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    İmza Koleji Kadınlar Gününü unutmadı
     Haber: BMA

    Özel İmza Anadolu Lisesi Müdürü Cahit Yılmaz, ortaokul müdürü Senai Hancı ve okul kurucusu Eşref Tarsuslu tarafından öğretmenlere ve çalışanlara karanfil dağıtıldı.

    Kutlama sırasında yapılan konuşmalarda şu ifadelerle tüm kadınların günü kutlandı: “Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Osmanlıdan günümüze ülkemizde kadınlar,    erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki,  istiklal savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u,ve daha isimlerini sayamadığımız  kocaman yürekli kadınlar  sayesinde zaferlerimiz ve özgürlüklerimiz kazanılmıştır. Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplumun içindeyse o toplum ileridir. Kadın toplumun içindeyse o toplum üretkendir. Kadın toplumun içindeyse o toplum toplum gibi toplumdur.‘Kadın insandır ,biz ise insanoğluyuz’ düşüncesi ile başta annelerimizin ve daha sonra bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz .Varlığınızın bir gün ile sınırlanmadan hayat boyu hissedilmesi dileklerimiz ile , iyi ki varsınız”

     

    Anahtar Kelimeler: İlimiz, Eğitim, Alanında, öncü, Kuruluşlarından

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