Haber: BMA

Topluma hizmet bilincine sahip nesiller büyüyor ilkesiyle eğitim anlayışını öğrencilerine aşılamayı hedef edinen İmza Eğitim Kurumları, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kitap ihtiyacı olan okulların kütüphanelerine gönderilmek üzere kitap toplanması için kampanya başlattı. Öğrenciler kendi kitaplarını getirerek 800’e yakın kitap topladılar. Bunların yanında kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı olan arkadaşlarını da unutmayan öğrenciler, kullanmadıkları kıyafetlerini, boya kalemi, defter, kalemlik gibi kırtasiye malzemelerini de bir araya getirerek göndermek üzere hazırladılar.

Konu hakkında açıklama yapan Özel İmza Okulları kurucusu Eşref Tarsuslu, “Çocuklarımız bizim ve ülkemizin geleceği, ellerimizi ne kadar uzağa uzatabilirsek o kadar çok geleceğe ışık tutabiliriz. Çocuklarımız birbirlerine yardım edebilen, toplum bilincine ve Türk toplumunun değerlerine sahip bireyler olarak yetiştirmek bizim öncelikli görevimiz. Tüm toplumumuzu da bilinçlenmeye davet ediyorum” dedi.

Öğrencilerine akademik bilginin yanı sıra toplum ve topluma hizmet bilincini de aşılamanın önemini vurgulayan ve bu anlamlı etkinliğin öncülüğünü yapan Türkçe öğretmenleri Özlem Sivri ise “ Bu bilinçle yetişen nesiller güzel ve aydınlık toplumların temelini oluşturacaklardır. Çocuklarıma gösterdikleri çaba ve gönüllü yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Onlar bizim ışığımız hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.

