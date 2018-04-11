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11 Nisan 2018 Çarşamba
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    • İmza Koleji’nde polislere ziyaret

    Özel İmza Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bahçelievler polis karakolunu ziyaret ettiler.

    11 Nisan 2018 Çarşamba 15:20
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    İmza Koleji’nde polislere ziyaret

    Haber: BMA

    İlimiz öncü eğitim kuruluşlarından İmza Koleji Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş yıldönümünde polisleri unutmadı. İmza Koleji kurucusu Eşref Tarsuslu, ortaokul müdürü Senai Hancı, öğretmenler ve öğrenciler Bahçelievler polis karakolunda ki polislerin gününü kutlayarak başarılar diledi. Karakol amiri Ali Çalışkan tarafından karşılan öğrenciler, polislere çiçek verdiler. Sıcak bir sohbet ortamında geçen ziyarette öğrenciler karakolu gezdiler ve polis memurlarından bilgiler aldılar. İmza koleji kurucusu Eşref Tarsuslu kendilerini bu kadar sıcak karşılayan Karakol Amiri Ali Çalışkan’a teşekkürlerini sunarak “Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz durmadan çalışan fedakar polis teşkilatımıza minnettarız. Sizin çalışmalarınız sayesinde bizler kendimizi güvende hissediyoruz. Bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve ilgi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Özel, İmza, Koleji, öğrencileri, öğretmenleri

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