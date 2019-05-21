İmza Okulları 19 Mayıs’ı kutladı

Haber: BMA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında gerçekleşen programda İmza Okulları yaptığı özenli hazırlık ve program içeriğiyle göz doldurdu. İmza okulları resim öğretmenleri Nuriye Eyvaz Tuncay ve Erol Ahmet Turhan’ın hazırlamış olduğu gösteri sahnesi izleyenler tarafından oldukça ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İmza Okulları kurucusu Eşref Tarsuslu öğrencilere hitaben, “Gençler, unutmayınız ki sizler Atatürk’ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki sizler, şerefli bir milletin şanlı çocuklarısınız. Unutmayınız ki, muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda sizlerle yürümekten gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Programda öğrenciler, İmza Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Meryem Aşkar’ın kendisinin yazdığı “Bu Gençlik Bizim” dinletisi sonunda taşıdıkları harflerle Atatürk’ün sözü olan “Bütün Ümidim Gençliktedir” cümlesini oluşturdular. Programın devamında öğrenciler, İmza Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Özlem Alkan eşliğinde hazırlanan Bolu yöresine ait Yeşil Ördek Halk oyununu ve İmza Okulları beden eğitimi öğretmeni Öykü Yaldız tarafından hazırlanan zumba gösterilerini sergilediler. Programı izleyenler daha sonra İmza Okulları müzik öğretmeni Fatih Aktaş eşliğinde hazırlanan acapella gösterisi ile İmza öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan İmza Pop Grubu’nun şarkılarıyla keyifli dakikalar geçirdiler.

KURUCULAR VE ÖĞRETMENLERDEN MUHTEŞEM ZEYBEK GÖSTERİSİ

Programda ayrıca İmza Okulları kurucusu Eşref Tarsuslu, İmza Okulları Müdürü Gizem Oğur ve İmza Okulları öğretmenlerinden oluşan zeybek ekibi de izleyenlerden tam not aldı. Gösterinin sonunda tüm öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro eşliğinde okunan marşlara seyirciler de büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.

Eşref TARSUSLU, Gizem OĞUR, Bolu İmza Anadolu Lisesi, Bolu İmza Ortaokulu