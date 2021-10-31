İmza Okulları 29 Ekim kutlaması

Haber: Uğur Balaban

Bolu Özel İmza Eğitim kurumları Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yılı dolayısıyla Hilton Otel’de bir kutlama yemeği düzenledi. Kutlama yemeğine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eşi Meral Özcan, Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

“ATAMIZIN IŞIĞI HİÇ SÖNMEYEN GENÇLERİMİZ OLACAKTIR”

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapmak üzere Özel İmza Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Eşref Tarsuslu, “Sayın belediye başkanım, milli eğitim müdürüm, değerli yöneticiler, Kıymetli misafirlerimiz ve geleceğimizin mimarı olacak sevgili öğrencilerim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün ‘’ Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği Cumhuriyetin, yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümü kutlamalarını sizlerle paylaşmak bizim için büyük mutluluk, Cumhuriyet Balomuza hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet; kimsesizlerin kimsesidir, Cumhuriyet sen demek ben demek biz demek, Kısacası millet demek halkın kendisi demek, Cumhuriyet demek Türk milletinin azim ve kararlığı, özgürlük ve bağımsızlığı demektir. Sevgili gençler, Cumhuriyet çocukları, Cumhuriyet nefes almak su içmek, güneş yüzü görmek demek, Cumhuriyet güneşi ışığında aydınlık yarınlara yürümekten, Bilimin ve aklın yolundan asla vazgeçmeyin. Cumhuriyeti ayakta tutan kuvvet; Türk milletinin gücü, iradesi ve vatanına olan bağlılığıdır. Cumhuriyetin temel hedefi halkına sahip çıkan, ülkesini koruyan, görevlerini yerine getiren üretken bireyleri topluma kazandırarak daha ileri seviyelere çağdaş uygarlığa getirmek olmuştur. Bizler, Emanetimiz olan eşsiz vatanımızı, Türkiye Cumhuriyetimizi korudukça ; ona bağlı inançlarımızla yaşadıkça daha nice Cumhuriyet Bayramları kutlayacağız. Türk milleti bu günlere gelinen yolları unutmayarak; ülkesine, Cumhuriyete sımsıkı sarılacaktır. Hiç şüphe yoktur ki; bu yolda hepimizin en büyük destekçisi ve umudu, gözlerinde Atamızın ışığı hiç sönmeyen gençlerimiz olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yemeğin ardından imza okullarının öğrencileri sahneye çıkarak hazırladıkları gösterileri sergilediler. Öğrencilerin gösterdiği sahne performansı büyük alkış topladı.