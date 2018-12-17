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17 Aralık 2018 Pazartesi
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    • İmza Okulları kahvaltıda bir araya geldi

    İmza Okulları kadrosu, velilerinin tanışması ve kaynaşması amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği “İmza Ailesi Kahvaltıda Buluşuyor” etkinliğinde velileriyle bir araya geldi.

    17 Aralık 2018 Pazartesi 11:31
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    İmza Okulları kahvaltıda bir araya geldi

    Haber: BMA

    Girişte veliler, İmza Okulları Müzik Öğretmeni Fatih Aktaş ve okul öğrencilerinin birlikte hazırlamış olduğu enstrümantal müzik dinletisi eşliğinde karşılanırken, kahvaltı programı İmza Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Meryem Aşkar’ın keyifli sunumuyla gerçekleşti. İmza Okulları kurucusu Eşref Tarsuslu yaptığı konuşmada, velilerine yol arkadaşlarımız diye seslenirken “Unutmamalıyız ki; hiçbir başarı tesadüf değildir ve çalışmak mucizeleri daima var eder. Başarılarımızla mucizeler yaratmaya devam edeceğimiz, nice yollarda, nice yıllarda, nice güzelliklere beraber yürümek ve çocuklarımızın geleceklerinde pırıl pırıl bir İmza olarak hep var olmak dileğiyle. Sizlerle bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. Ailemize hoş geldiniz” dedi.

    Program süresince veliler, öğretmen ve öğrencilerin fotoğraflarıyla hazırlanan kısa film ile keyifli anlar yaşadı.

    Anahtar Kelimeler: İmza, Okulları, Kadrosu, Velilerinin, Tanışması

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