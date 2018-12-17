Haber: BMA

Girişte veliler, İmza Okulları Müzik Öğretmeni Fatih Aktaş ve okul öğrencilerinin birlikte hazırlamış olduğu enstrümantal müzik dinletisi eşliğinde karşılanırken, kahvaltı programı İmza Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Meryem Aşkar’ın keyifli sunumuyla gerçekleşti. İmza Okulları kurucusu Eşref Tarsuslu yaptığı konuşmada, velilerine yol arkadaşlarımız diye seslenirken “Unutmamalıyız ki; hiçbir başarı tesadüf değildir ve çalışmak mucizeleri daima var eder. Başarılarımızla mucizeler yaratmaya devam edeceğimiz, nice yollarda, nice yıllarda, nice güzelliklere beraber yürümek ve çocuklarımızın geleceklerinde pırıl pırıl bir İmza olarak hep var olmak dileğiyle. Sizlerle bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. Ailemize hoş geldiniz” dedi.

Program süresince veliler, öğretmen ve öğrencilerin fotoğraflarıyla hazırlanan kısa film ile keyifli anlar yaşadı.