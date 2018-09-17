Haber: BMA

Törenin açılış konuşması İmza Anadolu Lisesi Müdürü H. Cahit Yılmaz tarafından yapıldı. Müdür Yılmaz velilere, öğrencilere ve öğretmenlere hitap ettiği konuşmasında; “Bugün heyecanla ve azimle yeni bir öğretim yılına başlıyoruz. Bu öğretim yılında hedefe doğru hep birlikte daha hızlı koşarak, yeniliğin ve değişimin öncüsü olacağız” dedi.

Öğrencilerine “Sevgili öğrenciler, sizler başöğretmenimiz Atatürk’ün işaret ettiği yolda, onun meşalesini taşıyarak yürüyecek gençlersiniz. Bizim öğrencilerimiz düşünen, düşüncelerini ifade etmesini bilen, bilgiyi üretebilen ve dönüştürebilen, üreterek başarmayı becerebilen, insanlığa ve değerlere saygılı olan bireyler olacaktır. Sizler ülkemizin geleceği, Cumhuriyetimizin teminatı, bizim ümidimizsiniz” diyerek seslenen H. Cahit Yılmaz, velilere ise “Kıymetli anne ve babalar, sizlerin de desteği ile çocuklarımızı iyi insan, iyi vatandaş ve meslek sahibi insanlar olarak topluma kazandırmak için hep birlikte çalışacağız. 2018-2019 öğretim yılı hepimize hayırlı olsun” diyerek konuşmasını noktaladı. Tören öğrencilerin hazırlamış oldukları keyifli programla devam etti.