İmza okullarından kadınlar günü kutlaması

Haber: BMA

Tören şiddete maruz kalmış, haksız yere öldürülmüş, tüm Kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı ve okul müdürü Gizem Oğur’ un konuşması ile devam etti. Gizem Oğur konuşmasında “ Biz kadınlar hep varız, her an daha güçlü ve daha emin var olmaya devam edeceğiz.” Diyerek kadının önemini vurguladı. Tören öğrencilerin Türkiye ve dünyadan başarılı ve yaşanmış kadın öykülerini dramatize ettikleri gösterileriyle devam etti. Törene ise İmza Okulu velilerinden oluşan müzik öğretmeni Fatih Aktaş’ ın yönetimindeki “İmza Veli Korosu” damga vurdu. 20 dakikalık mini konser veren koro eşliğinde izleyenlerinde şarkılara eşlik ettiği keyifli anlar yaşandı. Tören sonunda İmza Okulları resim Öğretmeni Nuriye Eyvaz Tuncay ve öğrencilerinin hazırladığı “Kadın Gibi” sergisinin açılışı yapıldı.

Etiketler: Eşref Tarsuslu, Bolu, İmza Okulları, İmza Anadolu Lisesi, İmza Ortaokulu