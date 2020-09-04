İmza törenine Narven ev sahipliği yaptı

Haber: BMA

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yeni sezon için takıma kattığı sporcular için imza töreni düzenlendi. Narven Termal Kasaba’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut, Sportif Direktör Faik Mert Dönmez, Baş Antrenör Salih Yergin başta olmak üzere, teknik ekip ve Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı sporcuları katıldı.

KATHERİNE BELL & FERNANDA DAVİS TOME İÇİN İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımıyla anlaşan Amerikalı voleybolcu Katherine Bell ve Brezilyalı voleybolcu Fernanda Davis Tome’nin imza töreni Narven’de gerçekleştirildi. Törende konuşan Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut; “Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımımızı Katherine Bell ve Fernanda Davis Tome ile güçlendirdik. Hedefimiz başarılı olmak ve bir üst lige yükselmek” dedi.

İmza töreninin ardından Pançeta Et Restoran’da akşam yemeği yiyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı, yemeğin ardından Narven Macera Parkı’nı deneyimledi. Macera Parkı’nda eğlence ve adrenalin dolu dakikalar yaşayan voleybolcular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.