İmza’dan öğrencilere burs fırsatı

Haber: Aysun Beykoz

İlimizdeki başarılı eğitim kurumlarından İmza Anadolu Lisesi ve Ortaokulu, ortaokul ve lise öğrencilerine özel bursluluk sınavı yapacak. İmza Eğitim Kurumlarından yapılan duyuruda 2 ve 3 Nisan’da yapılacak sınavlara başvuruların okula gelerek veya www.imzaokullari.com adresinden yapılabileceği belirtildi.

Bursluluk sınavı ile alakalı İmza Okulları’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizdeki başarılı öğrencilerimize okulumuzda burslu okuma fırsatı vererek, bu öğrencilerimizi çağımızın bilgileriyle yoğurup, milletimizin öz değerleri ile şekillendirip ülkemizin geleceğine imza atabilecek bireyler yetiştirmek amacıyla okulumuzda ücretsiz bursluluk sınavımızı yapacağız.

Sınavlar 4,5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrencilere sosyal mesafeli sınıflarda yüz yüze yapılacak. Öğrenciler sınav için Karamanlı Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi No: 14’te bulunan İmza Eğitim Kurumlarında sınav saatinden önce hazır bulunacak. Ortaokul ve Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavları ile alakalı bilgi almak için ise 0374 222 4334 ve 0539 887 0900 numaralı telefonlardan irtibat kurulabilecek.