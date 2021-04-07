İmza’dan Öğrencilere Burs Fırsatı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin eğitim alanındaki öncü kurumlarından İmza Anadolu Lisesi ve Ortaokulu, başarılı öğrenciler için ortaokul ve lise öğrencilerine özel bursluluk sınavı yapacak. İmza Eğitim Kurumlarından yapılan duyuruda 8 ve 9 Nisan’da yapılacak sınavlara başvuruların okula gelerek veya www.imzaokullari.com adresinden yapılabileceği belirtildi.

Bursluluk sınavı ile alakalı İmza Okulları’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizdeki başarılı öğrencilerimize okulumuzda burslu okuma fırsatı vererek, bu öğrencilerimizi çağımızın bilgileriyle yoğurup, milletimizin öz değerleri ile şekillendirip ülkemizin geleceğine imza atabilecek bireyler yetiştirmek amacıyla okulumuzda ücretsiz bursluluk sınavımızı yapacağız.” 4,5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrencilere sosyal mesafeli sınıflarda yüz yüze yapılacak özel sınavların Karamanlı Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi No: 14’te bulunan İmza Eğitim Kurumlarında olacağı; Ortaokul ve Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavları ile alakalı bilgi almak için ise 0374 222 4334 ve 0539 887 0900 numaralı telefonların aranabileceği söylendi.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 09:37