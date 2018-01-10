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10 Ocak 2018 Çarşamba
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    • İmza’dan öğrencilere burs fırsatı

    İlimizde faaliyet sürdüren başarılı okullardan İmza Eğitim Kurumları ortaokul ve lise düzeyinde yapacağı sınav ile öğrencilere burs imkanı sunacak.

    10 Ocak 2018 Çarşamba 07:31
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    İmza’dan öğrencilere burs fırsatı
    Haber: Gönül Olutürk
    İlimizin eğitim alanındaki öncü kurumlarından İmza Anadolu Lisesi ve Ortaokulu, başarılı öğrenciler için ortaokul ve lise öğrencilerine özel bursluluk sınavı yapacak. İmza Eğitim Kurumlarından yapılan duyuruda 13 ve 14 Ocak’ta yapılacak sınavlara başvuruların okula gelerek veya www.imzaokullari.com adresinden yapılabileceği belirtildi. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2018 olan bursluluk sınavı ile alakalı İmza’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizdeki başarılı öğrencilerimize okulumuzda burslu okuma fırsatı vererek, bu öğrencilerimizi çağımızın bilgileriyle yoğurup, milletimizin öz değerleri ile şekillendirip ülkemizin geleceğine imza atabilecek bireyler yetiştirmek amacıyla okulumuzda ücretsiz bursluluk sınavımızı yapacağız.”
    5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrencilere özel yapılacak sınavların Karamanlı Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi No: 14’te bulunan İmza Eğitim Kurumlarında olacağı; Ortaokul ve Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavları ile alakalı bilgi almak için ise 0374 222 4334 ve 0539 887 0900 numaralı telefonların aranabileceği söylendi.

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