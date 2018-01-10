Haber: Gönül Olutürk

İlimizin eğitim alanındaki öncü kurumlarından İmza Anadolu Lisesi ve Ortaokulu, başarılı öğrenciler için ortaokul ve lise öğrencilerine özel bursluluk sınavı yapacak. İmza Eğitim Kurumlarından yapılan duyuruda 13 ve 14 Ocak’ta yapılacak sınavlara başvuruların okula gelerek veya www.imzaokullari.com adresinden yapılabileceği belirtildi. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2018 olan bursluluk sınavı ile alakalı İmza’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizdeki başarılı öğrencilerimize okulumuzda burslu okuma fırsatı vererek, bu öğrencilerimizi çağımızın bilgileriyle yoğurup, milletimizin öz değerleri ile şekillendirip ülkemizin geleceğine imza atabilecek bireyler yetiştirmek amacıyla okulumuzda ücretsiz bursluluk sınavımızı yapacağız.”