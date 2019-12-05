İmza’dan yeni farkındalık projesi

Haber: BMA

Yapmış olduğu farklı projelerle adından sıkça söz ettiren İmza Okulları öğrencileri ve öğretmenleri bir farkındalık projesi daha başlattı. Okul öğrencileri kurdukları çeşitli okul kulüpleri ile toplumsal farkındalık adına çeşitli projeler yürütüyorlar. İmza Okulları Felsefe öğretmeni Merve Dağlı ve Fizik Öğretmeni Güldöne Karadeniz başkanlığında çalışmalarını sürdüren “Hepimiz Eşitiz” kulübü kapsamında öğrenci ve öğretmenler çocuk hakları, şehit ve gazi aileleri, kadın hakları, insan ve yurttaşlık bilgisi, toplumsal cinsiyet farkındalığı gibi gündemimizde olan toplumsal konuları incelemeyi, anlamayı ve bu konularda seslerini duyurarak farkındalık yaratmayı amaçlıyorlar.

Kulüp içerisinde sürdürülen çalışmalardan ilki ise 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yapıldı. Tamamı lise grubundan oluşan kulüp öğrencileri “çocuk” tanımından yola çıkarak bir çocuğun sahip olması gereken haklar üzerine çeşitli araştırmalar ve söyleşiler yaptılar. Çocukların en temel haklarından biri olan oyun hakkının ne kadar önemli olduğu ve bu hakka tamamen ya da kısmen sahip olamayan çocukların gelişimlerinde ne gibi sorunlar yaşanacağı üzerine çalışmalar başlattılar.

Kulüp öğretmenlerinden Merve Dağlı projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda, çocuklarımızdan bir anaokuluna oyun alanı oluşturabilme fikri çıktı ve bu fikirle hep beraber “Kardeşini Sevindir” projesini başlattık. Projemiz kapsamında okulumuzda kitap ve oyuncak bağışlarının yapılabileceği kumbaralar oluşturduk. Oluşumunu tamamen kulüp öğrencilerimizin ve ailelerinin üstlendiği bir kermes düzenledik. Kermesimizde elde ettiğimiz gelir ile ihtiyacı olan anaokullarının eğitim ve oyun alanları için materyal ihtiyaçlarını karşılayacağız.”

Hepimiz Eşitiz Kulübünden sorumlu diğer öğretmen Güldöne Karadeniz ise, “ Projemiz için ilk adımı kendi okul öğrencilerimize düzenlediğimiz kermesimizle attık ve okulumuz öğrenci ve öğretmenlerinin duyarlılığı ile de bizi çok sevindiren sonuçlar elde ettik. Öğrencilerimizle aldığımız kararla projemizi 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüp ihtiyacı olan ve ulaşabildiğimiz her çocuğa oyun hakkını elimizden geldiğince vermek istiyoruz. Çok şanslıyız ki, gerçekten bu konuda duyarlı ve istekli öğrencilerle bir arada bu çalışmayı yürütebiliyoruz. Öğrencilerimizle bir sonraki adımımız bu projeyi Bolu ili genelinde sürdürülebilir ve desteklenir bir proje haline getirmek. Bunun için çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam edeceğiz” diye konuştu.