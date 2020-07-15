İnanılmaz iddia

Haber: N. HalidAltundal

İlimiz Mudurnu ilçesi Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'nde Bekil ailesinin yaşadığı iki katlı evde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm evi saran yangından kaçamayan 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve yanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası 2 çocuğun öldüğü yangınla ilgili bazı vatandaşlar Mudurnu Belediyesini suçladı. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine geç geldiğini iddia eden bir vatandaş yangın anını cep telefonuyla kaydetti. Köy sakinlerinden kadın yangını kaydettiği sıralarda, "Mudurnu İtfaiyesi'nin rezilliği. Göz göre göre 2 tane can yandı burada. Bu kadar duyarsız, bu kadar insafsız olunmaz. Allah aileye dayanma gücü versin” sözleriyle acısını dile getirdi.

Öte yandan köylüler deTaşkesti Belediyesi İtfaiyesi'nin, Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi'nden daha önce olay yerine geldiğini iddia etti. Yangının yaşandığı yer Mudurnu merkezine 6, Taşkesti beldesine ise 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.