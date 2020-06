İnanılmaz iddia

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl merkezine 15 kilometre mesafede bulunan at yaylası arazisinde yaşayan yaban atları çevreye ayrı bir güzellik katıyor. 50 yıl önce köyde yaşayanların bakmadıkları ve doğaya saldıkları atlar zamanla yabanileşip çoğaldı. Hızla çoğalan atlar ormanların içinde bulunan çayırlarda otluyor. Dağda yaşadıkları için ürkek ve vahşî olan atlar, insanları görünce kaçarak bölgeden uzaklaşıyor. Sürüler halinde gezen atlar farklı bölgelerde hayatlarını idame ettiriyor. Atları izlemek isteyenler ses çıkartmadan uzaktan onları seyrediyor. At yaylası sakinler, "Uzun yıllar önce birkaç at ormana salınmış. Bunlar üreyip yabanileşmiş. Yaylamızın farklı bölgelerinde bu hayvanlar sürüler halinde yaşıyor. Bu atlar ormanda yaşıyor. İnsanı görünce hemen kaçıyorlar. Kendimizi bildik bileli bu atlar burada. 2 yıl önce yüzlercemdi. Şimdi azaldı. Biz bunların vurulup sucuk yapıldığını düşünüyoruz" dediler.

Bu atlar yaylamız arazilerinde yıllardır yabanî olarak yaşıyor. Köyümüz insanları atlara kesinlikle zarar vermiyor. Ama dışarıdan gelenler zarar verebilir. Bu atlar tabiata ayrı bir güzellik katıyor. Uzaktan izlemek çok keyifli. İnsanı görünce hemen kaçıyorlar" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 10:13