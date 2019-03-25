İnce ince 76 parçayı birleştiriyor

Haber: Aysun Beykoz

Eski Osmanlı kasabası olan ve tarihi dokusunu koruyan Göynük, Kurtuluş Savaşı'nın başarılarını ebedileştirmek için anıtsal eser olarak inşa edilen Zafer Kulesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. İlçeye gelenler, Zafer Kulesi'ni ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirerek, ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor. Yenice Mahallesi'nde yaşayan Salim Sarpkaya, Göynük'ün tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, ilçeye hakim bir tepe üzerinde 1922 yılında Kaymakam Hurşit Bey tarafından Sakarya Meydan Muharebesi başarısının anısına inşa edilen Zafer kulesinin maketini yapmaya karar verdi. Sarpkaya, balkonunun bir bölümünde ince işçilikle 76 parçayı birleştirerek ortaya çıkardığı kule maketiyle 25 yıldır ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor. Oğlu Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 28 Temmuz 2015'te maskeli teröristin silahlı saldırısı sonucu şehit olmasının ardından bir süre ara verdiği maket yapımına acısını bir nebze olsun hafifletmek için yeniden başlayan Sarpkaya'nın, yaptığı kule maketi ilçeyi ziyarete gelenlerden ilgi görüyor.

Salim Sarpkaya yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Zafer Kulesi'nin maketini yapmaya karar verdiğini söyledi. Bu işi yapmaya 25 yıl önce başladığını aktaran Sarpkaya, "Oğlum 3 yıl önce şehit olduktan sonra ara vermek zorunda kalmıştım. Ancak son zamanlarda moral olsun diye kule maketi yapımına tekrar başladım. İlçenin tanıtımı önemli. Bunun da en güzel örneği Zafer Kulesi. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistlere yaptığım kule maketini veriyoruz. Bu şekilde ilçenin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlıyorum. Kule maketini ticari amaçla yapmıyorum. İnce işçilik isteyen çalışma sonucunda günde bir maket yapabiliyorum. Kule maketi 76 parçadan oluşuyor. Parçaları yapıştırarak birleştiriyorum. Maket, evlerde gece lambası olarak da kullanılabiliyor. Yaptığım kule maketlerini çarşıdaki arkadaşlara veriyorum, onlar da satışını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Maket yapımında doğal malzeme kullandığını dile getiren Sarpkaya, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ilçedeki tarihi camilerin, Akşemseddin Türbesi'nin ve Göynük evlerinin de maketini yapmak istediğini sözlerine ekledi.