Haber: Aysun Beykoz

Muharrem İnce, Bolu mitinginde vatandaşa neden hayır demelerini gerektiğini anlattı. İnce aynı zamanda, Başbakan Yıldırım’ın mitingde ‘Bolu Beyinin torunları’ gafına değinerek de eleştirilerde bulundu. İnce memleketi kimler yönetiyor ifadelerini kullanarak “Bunlar tarih nedir bilmiyorlar. Oturup bir sayfa tarih okumamışlar. Ya hadi tarih okumadın diyelim. Koca beygiri de mi görmedin? Hadi beygiri görmedin eyerini de mi görmedin? Memleketi kimler yönetiyor. Yolda gelirken afişler gördüm. Ezan için evet yazmışlar. Yani hayır çıkarsa minarelerden ezan yerine klasik müzik mi dinleyeceğiz? Bu ne haddini bilmezliktir. Tekrar yazmışlar ‘Allah için evet’, ne kadar ayıp. Yine yazmışlar ‘Tek bayrak için evet’, şimdi hayır çıkarsa çift bayrak mı olacak? Siz bizi kendinizle karıştırdınız. Barzani’nin bayrağını Ankara’ya siz dikmediniz mi? Afişler gördüm Türkiye’nin çeşitli illerinden. 80 tane ilimizi gezdim. Tanju kardeşim ile bu otobüsün içinde geçti 40 günümüz. Bazı yerlerde ise gördüğümüz afişlerde ise ‘Göklerden gelen bir karar vardır’ yazıyordu. Bu yazdıkları ilkel bir İslam inancı. Allah’ın gökte olduğunu zannediyor. Allah her yerdedir. Bunu bile bilmiyorlar. Bir de bunu öyle bir söylüyor ki sanki göklerden gelen bir evet karar varmış gibi. Göklerden evet ya da hayır kararı gelmez fakat çalmayacaksın kararı gelir. Eğer sen Allah’ın emrine uyacaksan çalmayacaksın ilk önce buna uy” dedi.

“BAKARA SURESİNİ’DE ÖĞRETSEYDİN”

İnce, konuşmasının devamında 2014 yılında Egemen Bağış’ın ‘Bakara makara’ ifadelerinden yola çıkarak Binali Yıldırım’a ve Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’a eleştirilerde bulundu. İnce, “Çok hoşuma gitti. Torununa Kuran-ı Kerim öğretiyor. Rahmetli dedem aynı şekilde bana öğretmişti. Fakat arada bir fark var dedem fotoğraf çektirip gazetelere vermemişti. Arada bir fark daha var sen torununa Kuran – ı Kerim öğretiyorsun iyi yapıyorsun hoş yapıyorsun da keşke o yolsuzlukla suçlanan bakanlarına da Bakara suresini de öğretseydin. Ah benim aziz milletim. Nelere kadir şu referandum görüyor musunuz? Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık dediler. Şimdi de rahmetli Türkeş’in mezarına gidip Fatiha okuyorlar” diye söyledi.

“BİZ KANDIRILMADIK AMA ONLAR KANDIRILDI”

İnce, Erdoğan’ın ‘Kandırıldık’ sözlerine karşılık olarak ise “Ben bu 18 maddeyi 3 kere okudum. Acaba dedim esnafa bir şey var mı, çiftçiye bir şey var mı, emekliye bir şey var mı, öğrenciye bir şey var mı? Hiç birinize bir şey yok. Terör le mücadeleye dair bir şey var mı diye baktım yok. Polislerin 3 bin 600’ü yok. Hiçbirimize dair hiçbir şey yok. Bir kişiye var ama. Bu 18 maddenin özetini yapayım sizlere. Evet dersen Bilal oğlan hayır senin oğlan kazanacak. Evet dersen tek adamın tahtı hayır dersen bu milletin bahtı olacak. Tek tek okudum yok burada size bir şey. O tabelalarda ki her şey palavra. Kandırıyorlar seni aziz milletin. 2014 referandumunda kandırılıp yargıyı FETÖ’ye teslim ettiler. 2014 referandumunda hayır diyenlere darbeci diyorlar dediler. Ne oldu? Kendileri kandırıldı. Yargı FETÖ’ye teslim oldu. Allah sana akıl fikir vermiş. Ne demiş ilk emrine ‘Oku’ demiş. Neye evet dediğini biliyor musun kardeşim okudun mu? Okusan yüzde 1 evet çıkmaz bu referandumdan. 2010 referandumunda evet istediler. Biz kandırılmadık ama onlar kandırıldı” ifadelerini kullandı.

NEDEN HAYIR DEMELERİ GEREKTİĞİNİ ANLATT

İnce, vatandaşlara neden hayır demeleri gerektiğini yeni anayasada ki maddelerden yola çıkarak anlattı. İnce, “Sizlere bir müjdem var yalnız. Hepinizin gözü aydın. Sizin 18 yaşında ki torun milletvekili olacakmış. Her sene 1 milyon 200 bin genç 18 yaşına basıyor. Bunlardan 1 ya da 2 tanesini milletvekili yapacaklar. Kimin çocuğu olacak biliyor musun milletvekili? Zenginin çocuğu olacak. Dokunulmaz olacak. Askerlik yapmayacak. 20 bin lira maaş alacak. Zenginin oğlu milletvekili olacak, fakirin oğlu El – bab’da şehit olacak. Başka bir madde eğer evet derse milletvekili sayısı artacak. Türkiye’nin nüfusu şu anda 80 milyon. Türkiye’nin milletvekili sayısı 5 yüz 49. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’den 4 kat büyük. Onların milletvekili sayısı 3 yüz 13. Biz enayi miyiz de 80 milyonluk nüfusa 650 milletvekili istiyoruz. Size şunu söyleyeyim 400 milyon parayı milletvekillerine vermiş olacaksınız. Ben 15 yıldır milletvekiliyim. Ben kamyon şoförünün oğlu olarak ben fakir milletimin 400 milyonunu milletvekiline veremem. Ben o paraya fabrika açarım ve çocuklarımıza iş imkanı sağlarım. Bakın değerli Bolular eğer evet derseniz Cumhurbaşkanına istediği kadar yardımcı atama yetkisi vereceksiniz. Cumhurbaşkanı olmak için 40 yaşını geçmek lazım ve harbiden bir diploma olmak lazım. Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak için ne lazım? 18 yaşını doldurmak ve ilkokul mezunu olmak yeterli. Peki, 18 yaşında Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Cumhurbaşkanına bir şey olduğu zaman yetki ona geçecek. Bu mantıklı mı? Bolu halkı eğer evet derseniz bütün işleri Cumhurbaşkanı yapacak. Vergilerinizi o ayarlayacak. Bu olmamalı, biz maraba değiliz. Maraba oluruz. Eğer evet derseniz 6 ay süre ile OHAL ilan etme yetkisi veriyorsunuz. Eğer evet derseniz istediği kişiyi yardımcı olarak atama yetkisi veriyor olacaksınız. Canı istediği gibi bütçe yapacak. Ben Tayyip Erdoğan ’ı çok seviyorum. Git oy ver senin olsun ama bu yetkiyi verme. Eğer eve derseniz partili Cumhurbaşkanı olacak. Bir milletin bütününü partili cumhurbaşkanı yönetemez ve temsil edemez. Partilileri temsil eder. Bu gün partinizin gücüne güveniyor olabilirsiniz fakat yarın bir gün bu değişebilir. Cumhurbaşkanı bağımsız olmalıdır, hepimizin başkanı olmalıdır. Partili Cumhurbaşkanı, felakettir. Eğer evet derseniz Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini Cumhurbaşkanı atacak. Bu olamaz doğru değil. Yasamanın başı, yürütmenin başı, yargının başı, ordunun başı yok olamaz bir şey. Dünya’da saygınlığımız kalmaz. Kimse bizi ciddiye almaz. Bakın rezil oluruz” dedi.

TRT’YE SİTEM

İnce, konuşmasında TRT’nin taraflı davrandığını belirterek “Şimdi bir de Diyanet’e seslenmek istiyorum. Diyanet, devletin uçağını, arabasını, helikopterini, imkanlarını, parasını kullanan Recep Tayyip Erdoğan ’a bir fetvan yok mu senin? TRT babasının malı mı bunların. TRT’nin gelirinin yüzde 86’sı elektrik faturalarımızda. TRT’den bizi görüyor musunuz? Bütün gün evet diyenler var. Geçen gün genel başkanımız çıkacak programa. Dediler ki Cumhurbaşkanımız konuşacak sizi biraz bekleteceğim. Şu terbiyesizliği görüyor musunuz? Hakkımı haram ediyorum TRT’ye. Geçen gün Trabzon’a gittim TRT geldi sizinle röportaj yapacağız dedi. Siz benim söylediklerimi yayınlayamazsınız. Konuştum yayınlayamadılar. Unutmayın korkaklar az yaşar. Korkmayacağız. Bunlar kim ki kendilerini ne zannediyorlar. Kendini Bolu Beyinin torunları zannedenler bizde Köroğlu’nun torunlarıyız” ifadelerini kullandı.

“HİZMETKARINIZIM DİYOR”

İnce, ‘Ben sizin hizmetkarınızım’ Erdoğan’a yüklenerek “Bu cahillerle işimiz kolay değil tabi ki. Burada size Bolu Beyinin torunları diye seslenen adam Çanakkale’ye gitmiş. Çanakkale’de ne diyor. Çanakkale geçilmez dediler köprüyle geçtik diyorlar. Çanakkale geçilmedi İngilizlere, Fransızlara söylediler. Niye üstüne alındı anlamış değilim. Çanakkale geçilmez derken kanla geçersin dediler kanla. Senin köpründen dolarla Euro ile geçiliyor. Üçüncü köprüyü yaptık diyorlar. Üçüncü köprüyü yaptığına göre birinci ve ikinci köprüyü senden önce yapmışlar demek ki. O kadar dolar ayakkabı kutusuna sığmaz ki. Biraz artanla da köprü yapmışsınız. Bir tartışma daha var. Tartışma şu. Cumhurbaşkanı meydanlara geliyor. Eyy, benim milletim diyor. Ben sizin efendiniz değilim. Ben sizin hizmetkarınızım diyor. Ben şimdi size bir hizmetkar tarifi yapacağım. AKP ’ye oy vermiş vatandaşlarımın yüreğine sesleniyorum. Efendiniz değilim hizmetkarınızım diyor. Bu hizmetkarın 1200 odalı sarayı var mı? Bu hizmetkarın zırhlı Mercedesi var mı? Bu hizmetkarın 10 tane uçağı var mı? Bu hizmetkar Tunus devletinin en lüks uçağını satın aldı mı? Peşinden doktorlar, hemşireler, ambulanslar geziyor mu? Bunun emrinde trilyonlarca değerinde örtülü ödenek var mı? Bu hizmetkarın damadı bakan mı? Sekreteri il müdürü mü? Nasıl hizmetkarlık bu ya. Böyle hizmetkar olmaya can kurban. Herkes hizmetkar olmak ister” dedi.

“SEN MEYDAN MUHAREBESİ Mİ KAZANDIN?”

İnce, Erdoğan’a verilmek istenen gazilik unvanına da değindi. İnce konu hakkında şu sözleri söyledi “Şimdi bir tartışma daha var. Oda gazilik tartışması. Cumhurbaşkanına Türkiye Büyük Millet Meclisinde gazilik unvanı verilecekmiş. Ya kardeşim Atatürk’e gazilik unvanı Sakarya Meydan Muharebesinden sonra verildi. Sen meydan muharebesi mi kazandın. FETÖ ile mücadele etmiş. Soru şu. 17 üniversite kurdular. 17 si de bunların döneminde kuruldu. FETÖ’cü generalleri bunlar yükseltti. FETÖ’cü hakimleri, savcıları bunlar göreve getirdi. Bunlar ne istediler de vermedik dedi. Rabbim beni affetsin dedi. Milletim beni affetsin dedi. Millet onu affetmedi görüyorlar anketlerde. Onun için din iman edebiyatı yapıyorlar. Rabbim beni affetsin diye dua etti. Tanju Özcan’da mecliste çıktı. Bende rabbim seni affetmesin diye dua ediyorum dedi”

“ATATÜRK DÜŞMANLIĞI VARDIR”

İnce, konuşmasının sonunda Ak Partililerin içlerinde Atatürk düşmanlığı beslediğini belirterek “Peki 15 Temmuz’dan sonra ne dedi. Kandırıldım dedi. Aldatıldım dedi. İki gün önce ne dedi. Ne kandırtırım nede kandırılan olurum dedi. Kandırılmak ve aldatılmak farklı sözcükler mi gibi anlatılmaya çalışılıyor. Mesela zam yok artık benzinde. Sadece zammın adı değişti. Adı güncelleme oldu. Mesela fesih yok seçime götürme, mesela Abdullah Öcalan yok İmralı var, PKK yok Kandil var, Esad yok Esed var. FETÖ’ya yıllarca hizmet ettiler bunlar. Şimdi gazilik madalya istiyor. Ancak bir şartla. Önce FETÖ’ya hizmetlerinden dolayı yakasına bir madalya taksınlar. Gaziliği sonra konuşuruz. Peki, meydan muharebesi kazanmadığına göre bu gazilik unvanını neden istiyor. Bence beygirden düştüğü için istiyor. Verin gitsin. Bu memleketi hep soydular. 60-70 yıldır soydular. Ama son 15 yıldaki soygunun düzeni değişti. Önceden acemi papaz gibi soyuyorlardı. Şimdi usta papaz gibi soyuyorlar. Siz bunların referandum yaklaştıkça Türkeş’in mezarına gidip milliyetçileri kandırma numaralarına kanmayın. Siz bunların zaman zaman Atatürk’ü ağızlarına almalarına kanmayın. Bunların yapısı değişmez. Bunlar Cumhuriyet düşmanı. Bazıları okut öğretmen yap, doktor yap, mühendis yap, avukat yap, bakan yap, Başbakan yap, Cumhurbaşkanı yap onların cibiliyetin de Atatürk düşmanlığı vardır. Bunu unutmayın. Değerli Bolulular. 2010’daki kandırılmanı hatırla. 2010’da sana üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü dediler. Yargı demokrasileşiyor dediler, özgürleşiyorsun dediler. Bütün milleti FETÖ’nün kucağına attılar. O sene kandırıldın. Bari bu sefer kandırılma. Allah sana omuzlarındaki çıkıntıyı şapka takasın diye vermedi. Onu kullanacaksın. Kandırılma bu sefer. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Bu böyle gitmez. Öğrenci yurt bulamıyor, emekli geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, çocuklarımız işsiz, Suriyeli çocuklar üniversiteye sınavsız giriyor bizim çocuklar inim inim inliyor. 30 Milyar dolar harcadık Suriyelilere. Evet derseniz Cumhurbaşkanının kararnamesi geliyor” dedi.