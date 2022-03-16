İnceleme Bolu’da da yapılacak

Haber: C. Kutay Aykan

Ticaret Bakanlığı, konut maliyetlerini doğrudan etkileyen çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle harekete geçti. Son dönemde artan şikayetler nedeniyle düğmeye basana Bakanlık, fiyatların belirlenmesi ile ilgili sektöre yönelik inceleme başlattı. Çimento sektöründe fahiş fiyat artışlarına yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre yönelik inceleme başlattı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu; üretici, tedarikçi ve perakendecilerdeki fiyat hareketlerini mercek altına alacak. Bu kapsamda haksız fiyat artışı olup olmadığı araştırılacak, rekabeti ihlal olup olmadığı kontrol edilecek.

KONUT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Çimento sektöründeki fiyat artışları konut maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Konut maliyetlerinin artması da satışa sunulan evlerin fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor.

SATIŞLARI BASKILAYABİLİR

İnşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı müteahhitler de teslimatları geciktirmeye başladı. Fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda konut satışları aşağı yönde baskılanabilir.

ÇİMENTO FİYATLARI NE KADAR?

32,5 olarak satılan gri çimentolar genellikle şantiyelere satılıyor ve bir torbası 65 TL+KDV. 52,5'luk bir beyaz çimentonun 1 paketi ise 90 TL+KDV.