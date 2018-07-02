Haber: BMA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Türkan Kara yaptığı açıklama da, “Kontrolsüz bir şekilde kilo vermeye çalıştığınızda vücudunuzdaki kasların erimesine neden olabilirsiniz. O zaman da kemiklerinize ve eklemlerinize binen yük artar ve eklem problemleri yaşarsınız diz ağrılarınız artabilir ve yaşam kaliteniz buna bağlı olarak düşebilir. Kaybedilen yağ olmadıktan sonra ağırlığınızı nasıl düştüğü sizin için önemli mi, aslında bu şekilde tartıda eksik çıkmanız sağlığınızı riske attığınızı göstergesidir.” diyerek kilo problemi yaşayanları uyardı.

“Kilonun En Az Yüzde 85’inin Yağdan Gitmesi Gerek”

Kişinin kilo verme sürecinde tartıda ki rakamsal düşüşün en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Diyetisyen Türkan Kara, “Tartıda ki o düşüşü kişi bazen kendi bedeninde gözlemleyemeyebiliyor. Bunun nedeni genelde bizim istediğimiz şekilde yağ kaybının olmaması. Kişi sağlıklı bir şekilde kilo verme sürecini sonlandırmak ve bedeninde de bunu görmek istiyorsa verdiği kilonun en az yüzde 85’ini yağdan vermesi gerekiyor. Yağ dışında bizim su ve kas kaybımızda olabiliyor. Peki bu neden olur diye bakacak olursak su kaybı kişinin vücudunda ödem dediğimiz fazla suyun gönderilmesi bizim istediğimiz ve gözlemlediğimiz bir konu aslında. Ancak kas kayıpları bizim metabolizmamıza verdiği hasardan dolayı çok istediğimiz bir durum değil. Kas kayıpları neden oluyor diye bakacak olursak kişi yorucu ve kısıtlı diyetleri çok uzun süreli ve sık aralıklarla yapıyorsa, ekstra yaptığı spor ve beslenme programı arasında bir dengesizlik varsa kısacası vücudunu gereksiz yoruyorsa kas kaybı oluyor. Bir başka neden de kişinin geçmişte kötü bir diyet öyküsü varsa, hayatı boyunca diyetlerle uğraşmışsa, çeşitli zayıflama ürünleri adı altında satılan ürünleri kullanmışsa bunlar yağ kaybını durdurup verdiğimiz kilonun su ve kastan gitmesine neden olabiliyor.” dedi.

Kişi ince görünmek istiyorsa öncelikle diyet ve egzersiz ile yağ oranını normale düşürecek diyen Diyetisyen Kara, “Yağ oranımız normale döndü ama hala bir sıkılaşma hissetmedi isek diyetin sonunda egzersiz yapmanın önemi daha da artıyor.” şeklinde konuştu.

“Detosk Diyetleri 2-3 Günlük Gibi Kısa Süreli Yapılabilir”

Kendi kafasına göre diyet yapanlara da tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Kara şunları söyledi;

“Kişiler bu konuda biraz sabırsız olabiliyor kilolar hemen gitsin 10 kilo 1 ayda gitsin gibi. Bu yüzden çok zorluyorlar kendilerini. Detoks adı altında yapılan diyetler var bunlara çok fazla ağırlık veriyorlar. Çok zorlayıcı diyetler ve detoks üzerinden gidecek olursak bir bayram olmuştur, vücuda çok fazla su toplanmıştır, yada bir yolculuk dönüşüdür. O zaman 2-3 günlük gibi kısa süreli yapılabilir. Bu diyetleri uzun süre yaptığımızda metabolizmada kalıcı hasar oluyor bu durumda da ne incelebiliyoruz nede sağlıklı kilo verebiliyoruz.”

“Tek Bir Besinle Zayıflamak Vücuda Yarar Değil Zarar Verir”

Zayıflama hapları ve aktarlarda satılan ürünler hakkında da konuşan Kara, “Aslında hepsi ticari birer oyun. Zayıflama belki ilk başta vücuttan su gönderdiği için insanları mutlu ediyor. Sadece zayıflama değil insan bünyesi. Bu ilaçlar böbreklerinizde, karaciğerinizde ekstra yük yapabiliyor. Kilo vermemizi sağlayacak aslında tek bir ürün yok. Bu ürünler tek başına asla kilo vermemizi sağlamaz. Tek bir besinle zayıflamak vücuda yarar değil zarar verir” ifadelerini kullandı.