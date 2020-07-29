İNCİ DERİ HIGHWAY’DE AÇILDI!

1947 yılından beri toptan ve perakende ayakkabı üreterek modern ve klasik stilleri ile göze hitap eden, ayakkabı ve çanta modellerinde kullandığı hakiki deri ile üstün kaliteyi müşterileri ile buluşturan İnci, yeni mağazasıyla Highway Outlet’te açıldı.

İNCİ DERİ HIGHWAY’DE AÇILDI!

Haber: Ceylan Beykoz

Mağaza kapasitesi olarak yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Highway Outlet Dünyaca ünlü markaları müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecinden bu yana iki yeni mağazanın daha marka karmasına eklenmesiyle he marka karması anlamında hem de tercih edilebilirlik noktasında büyümeye ve yükselmeye devam eden Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, İnci markasını ziyaretçileri ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. 26 Temmuz Pazar günü itibariyle Highway Outlet Z 82 nolu mağazada, 150 metrekare üzerinde faaliyet göstermeye başlayan İnci Deri, babet, günlük ayakkabı, klasik ayakkabı, sandalet ve terlik çeşitlerinin yanında çanta modelleriyle de moda ve kaliteyi müşterilerine sunuyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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