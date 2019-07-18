İndirim beklerken bindirim geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanlığının Bolu Pazarında bulunan belediyeye ait olan dükkanların kiralarına zam yaptığı ve zamlı fiyatların bu ay itibariyle ile kira bedellerine yansıtıldığı öğrenildi. Bolu Belediyesi’nin zammı TEFE/TÜFE oranına göre yüzde 20 zam olarak belirlediği kaydedildi.

Öte yandan yapılan zam sonrası belediyenin bünyesinde bulunan diğer dükkanlara ise zam yapıp yapmayacağı merak konusu olurken esnaftan tepkiler de gelmeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden ekonomik dalgalanmalar sebebiyle sıkıntı çeken Pazar esnafı, yapılan zammın ardından ödemelerde zorlanacaklarını ifade etti. Esnaf ayrıca bir anda yapılan yüzde 20’lik zam oranının aşağı çekilmesini talep etti.