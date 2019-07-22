İndirim sırası motorinde

Haber:Aysun Beykoz

20 Temmuz’da benzine yapılan indirimin ardından bir indirim haberi de motorinden geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından(EPGİS) yapılan açıklamaya göre 23 Temmuz itibariyle motorinde yapılan ÖTV düzenlemesi ile 3 kuruşluk indirim gerçekleşecek. Ancak mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Öte yandan yine EPGİS tarafından yapılan açıklamada, motorinin litre fiyatında 13 kuruşluk indirime gidildiği ve indirimin pompa fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi